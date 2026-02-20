Accueil » MacBook Air M1 en rupture : Apple prépare l’arrivée de son MacBook le moins cher

Apple a officialisé une mystérieuse « special Apple experience » le 4 mars à New York, Londres et Shanghai — sans dire un mot sur le produit vedette. Mais, un indice très concret vient de tomber côté distribution : le MacBook Air M1, longtemps le Mac le moins cher, est désormais en rupture chez Walmart.

Et quand Apple laisse un « best-seller d’appel » s’éteindre, c’est rarement par hasard.

Un événement Apple volontairement flou… mais calé comme un lancement

Selon les invitations relayées par la presse, Apple convie des médias à une expérience en trois villes le 4 mars 2026, sans préciser le programme. L’invitation (logo Apple en dégradés jaune/vert/bleu) alimente déjà les spéculations autour d’un Mac portable « low-cost » et d’autres rafraîchissements matériels.

MacRumors rapporte que le MacBook Air M1 est hors stock sur le site de Walmart, sans indication de réassort — un détail important, puisque Walmart était l’un des derniers canaux à proposer ce modèle « budget » à prix agressif (autour de 599 dollars lors des dernières vagues de promos).

Dans la logique Apple, ce genre de rupture ressemble souvent à une transition de gamme : on nettoie le « plancher » avant d’installer un nouveau produit d’entrée.

La rumeur la plus intrigante : un MacBook… avec une puce d’iPhone

Ce qui rend l’histoire particulièrement savoureuse, c’est la nature du produit attendu. D’après la fuite, Apple préparerait un MacBook plus abordable qui miserait sur une puce d’iPhone (A18 Pro) plutôt que sur une puce Apple Silicon « M ». La machine serait annoncée comme largement sous la barre des 1 000 dollars, avec plusieurs coloris.

Sur le papier, c’est un retour à une idée que beaucoup pensaient enterrée : un Mac « grand public » qui ne cherche pas à battre des records, mais à être suffisamment rapide, très endurant, et désirable — le trio gagnant du laptop étudiant/web/bureautique.

Apple veut verrouiller l’entrée de gamme… sans brader l’expérience

Si ce MacBook se confirme, Apple jouerait une carte fine : gagner des volumes sans diluer l’image premium. Un châssis alu coloré, une autonomie solide, un macOS fluide et une intégration iPhone/iCloud impeccable… cela peut suffire à rendre beaucoup de PC « plastique » instantanément moins attractifs.

Le risque, lui, se niche dans les compromis : RAM limitée, ports plus simples, et la question de la compatibilité/performance sur certains usages pro. Mais pour la majorité des acheteurs d’entrée de gamme, l’équation n’est pas « puissance maximale » — c’est « zéro friction » au quotidien.

Le 4 mars, Apple devra donc répondre à une seule question : est-ce un Mac moins cher… ou un Mac vraiment accessible ?