Windows 11 : Microsoft teste un speed test intégré à la barre des tâches, plus WebP et nouveaux réglages caméra

Microsoft continue de densifier Windows 11 par petites touches — celles qui ne font pas la une, mais qui finissent par changer le quotidien. La dernière build Release Preview ajoute un test de débit réseau accessible directement depuis l’icône Wi-Fi/réseau de la barre des tâches, aux côtés d’un nouveau réglage caméra (pan/tilt), d’une refonte des paramètres Widgets, de nouveaux emoji et du support natif des fonds d’écran .webp.

Windows 11 : Un test de débit « à portée de clic » dans la zone de notification

Le principe est simple : clic droit sur l’icône réseau dans la zone de notification, puis dans l’option Test de vitesse, le test s’ouvre dans votre navigateur par défaut. Le résultat peut mesurer la connexion Ethernet, Wi-Fi ou cellulaire. Ce n’est pas un « outil de diagnostic » façon suite avancée, mais un raccourci officiel qui évite d’ouvrir un site tiers juste pour vérifier si « ça rame » vient du réseau ou d’ailleurs.

Dans la même vague, Microsoft ajoute un réglage caméra qui permet de contrôler le panoramique et l’inclinaison pour les caméras prises en charge. La firme reste vague sur la liste des périphériques compatibles, mais l’option apparaît directement dans les Paramètres (Cameras).

Widgets, emoji, fonds d’écran WebP : les « petites » nouveautés qui comptent

Parmi les autres ajouts de cette build :

Widgets : la page de réglages s’ouvre désormais en plein écran dans l’app Widgets (au lieu d’une simple boîte de dialogue).

Fond d’écran WebP : Windows 11 permet enfin d’utiliser des images .webp comme wallpaper, depuis Paramètres > Personnalisation ou via clic droit dans l’Explorateur.

Nouveaux emoji : une mise à jour de la palette emoji fait aussi partie du lot.

Le déploiement est en cours dans le Release Preview Channel pour :

Microsoft mise sur la « qualité de vie », pas sur le spectaculaire

Ce genre de mise à jour raconte une stratégie : Windows 11 devient progressivement un OS « plus complet » sans vous obliger à changer vos habitudes. Le speed test dans la barre des tâches en est l’exemple parfait : une fonction banale, mais ultra-fréquente, qui gagne enfin un accès natif.

$Et si Microsoft soigne le routage/diagnostic réseau et la configuration caméra, c’est aussi parce que le PC moderne est autant un poste de jeu et de travail hybride… qu’un studio de visio permanent.