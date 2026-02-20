Accueil » Comet sur iPhone : le navigateur IA de Perplexity arrive le 11 mars et veut challenger Safari et Chrome

Sur iPhone, changer de navigateur est facile… mais changer d’habitudes l’est beaucoup moins. Perplexity tente justement de bousculer ce réflexe avec Comet, son navigateur dopé à l’IA : un produit qui ne se contente pas d’afficher le web, mais prétend le lire, le résumer et l’expliquer à votre place.

Et désormais, la marque l’affiche clairement : Comet arrive sur iOS, avec une mise en ligne annoncée au 11 mars via l’App Store.

Comet : Un lancement iOS officialisé (et déjà « précommandable »)

La preuve la plus concrète est déjà publique : la fiche App Store de Comet est en ligne, avec une option de précommande et une date de disponibilité indiquée au 11 mars. Précommander permet le téléchargement automatique à la sortie, et l’app semble d’abord viser l’iPhone (sans iPad mentionné dans l’immédiat).

Pour Perplexity, c’est une étape logique : Comet a été lancé sur bureau à l’été 2025, puis étendu à Android ensuite, et iOS manquait encore à l’appel pour verrouiller la promesse « multi-écrans ».

Ce que Comet vend vraiment : un navigateur, mais surtout un assistant

Perplexity présente Comet comme un navigateur-assistant : recherche unifiée, résumés, réponses contextuelles, et actions « agentiques » (du type organiser, planifier, automatiser) directement dans l’expérience de navigation. L’ambition est claire : faire du navigateur non plus un simple point d’entrée, mais un cockpit où l’IA devient la couche d’interface principale.

Comet est souvent décrit comme « basé sur Chromium ». Sur iPhone, cette formule mérite nuance. Historiquement, Apple imposait l’usage de WebKit à tous les navigateurs iOS, ce qui rendait beaucoup d’alternatives (Chrome inclus) plus proches de Safari qu’on ne l’imagine. Depuis iOS 17.4, Apple autorise en revanche des moteurs alternatifs dans l’Union européenne, via un système d’« entitlements » dédié.

Conséquence : Comet peut être « basé sur Chromium » par conception, mais la réalité de son moteur sur iPhone peut varier selon les régions, les autorisations et l’implémentation. C’est un détail technique… qui influence pourtant les performances, certaines compatibilités web, et la différenciation réelle face à Safari.

Le sujet qui décidera de tout : confiance, confidentialité… et sécurité

Dès qu’un navigateur promet des résumés, des explications et des actions automatisées, une question revient mécaniquement : qu’est-ce qui est analysé, où, et pour quoi faire ? Perplexity a publié une FAQ dédiée à la confidentialité et affirme notamment ne pas vendre les données, tout en indiquant que certaines données de navigation peuvent être utilisées pour exécuter des recherches/actions et améliorer l’expérience, avec des options de suppression via les réglages.

Mais l’autre angle, plus sensible encore, concerne la surface d’attaque d’un « navigateur IA ». Des audits sécurité relayés dans la presse ont déjà mis en avant des risques potentiels liés à des scénarios de manipulation (prompt injection, phishing, etc.) autour de fonctions IA intégrées au navigateur.

Même si ces sujets évoluent vite (patchs, correctifs, changements d’architecture), ils rappellent une réalité simple : un navigateur n’a pas droit à l’approximation, et un navigateur « agentique » encore moins.

Une bataille pour le futur de la navigation… ou pour votre attention

Comet sur iPhone, c’est moins « un navigateur de plus » qu’un pari sur un changement d’usage : remplacer l’acte de naviguer par l’acte de déléguer la lecture au navigateur. Si Perplexity réussit, Safari et Chrome ne seront plus seulement en concurrence sur la vitesse ou les extensions, mais sur une promesse plus radicale : gagner du temps en transformant le web en réponses.

Le risque, lui, est évident : si la confiance ne suit pas (données, transparence, sécurité), l’argument IA devient immédiatement un frein. Comet arrive donc sur iPhone avec une mission délicate : prouver que « navigateur IA » peut rimer avec sobriété, contrôle… et crédibilité.