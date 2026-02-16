Accueil » Xiaomi TV S Mini LED 2026 : lancement mondial, Google TV, 1 200 nits et 144 Hz sur les modèles 85/98 pouces

Xiaomi prépare le déploiement mondial de sa nouvelle série TV S Mini LED 2026, repérée sur le site international de la marque. Au menu : 4K, Google TV, Mini-LED (QD-Mini LED), et une stratégie très lisible — des tailles “salon” en 55/65/75 pouces, puis des monstres 85/98 pouces taillés pour le sport et le jeu.

Une gamme complète : de 55 à 98 pouces, tous en 4K et sous Google TV

La série couvrirait cinq tailles : 55, 65, 75, 85 et 98 pouces, toutes en 4K (3840 × 2160), avec Google TV au cœur de l’expérience (accès aux apps de streaming, Google Assistant, Cast) et compatibilité Apple AirPlay.

Côté audio, Xiaomi reste pragmatique : deux haut-parleurs 15 W intégrés sur l’ensemble de la gamme, avec des fonctions home cinema plus poussées sur les grands modèles (Dolby Atmos annoncé sur 85/98 pouces).

Sur l’image, la série annonce un socle solide : jusqu’à 1 200 nits de luminosité de pointe, 94% du gamut DCI-P3, et la prise en charge de formats HDR (HDR10+, HLG selon les versions, avec Dolby Vision ajouté sur les grands formats d’après les listings).

En clair, Xiaomi veut cocher les cases “premium” (contraste local dimming Mini-LED + pic lumineux) sans exploser le budget — le terrain où TCL et Hisense sont déjà très agressifs.

Le vrai découpage : 60 Hz sur 55/65/75, 144 Hz natif sur 85/98

C’est la séparation la plus importante dans cette gamme :

55/65/75 pouces : 60 Hz, avec MEMC et un package HDR complet pour films/séries.

85/98 pouces : 144 Hz natif, plus orienté sport/jeux, et des bonus home cinema (Dolby Vision / Atmos mentionnés).

Même logique côté connectivité. Les petits modèles se vantent de connectivités Wi-Fi 5 + Bluetooth 5.0, et un mix de ports avec HDMI 2.1 présent mais en nombre limité. Pour les grands modèles, on va retrouver du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.2, et davantage de ports HDMI 2.1 (jusqu’à trois).

Disponibilité et prix de la série Xiaomi TV S Mini LED 2026 : pas encore d’annonce, mais le signal est clair

Pour l’instant, Xiaomi n’a pas communiqué de date ni de prix. NotebookCheck note simplement que la présence sur le site global précède généralement une commercialisation, et rappelle à titre indicatif le positionnement de la génération précédente en Europe.

La TV S Mini LED 2026 n’essaie pas de tout révolutionner : elle rationalise. Xiaomi propose une base cohérente (4K, Google TV, Mini-LED, 1 200 nits) et réserve la vraie montée en gamme — 144 Hz + connectique renforcée — aux grandes tailles, là où l’usage “premium” se justifie naturellement.

Si les prix restent dans l’esprit Xiaomi, cette série pourrait devenir une option très crédible pour qui veut un rendu HDR solide et, sur 85/98”, un téléviseur vraiment polyvalent pour le sport et le jeu — sans passer automatiquement par les références beaucoup plus coûteuses des marques historiques.