Claude renforce son offre gratuite : fichiers, connecteurs et Skills pour répondre aux pubs dans ChatGPT

Le timing n’a rien d’un hasard. Alors que OpenAI vient de lancer un test de publicités dans ChatGPT, Anthropic riposte avec une promesse simple — et franchement bien sentie : plus de puissance, plus d’outils… et « no ads ».
Résultat : Claude renforce son offre gratuite avec des fonctions jusqu’ici associées aux formules payantes, et se repositionne comme l’assistant « productif » qui ne monétise pas votre attention.
We're bringing some of Claude’s most-used features to the free plan.
File creation, connectors, and skills are all now available without a subscription. pic.twitter.com/6EjrwLTWVQ
— Claude (@claudeai) February 11, 2026
Claude : Une riposte calibrée à l’arrivée des pubs dans ChatGPT
OpenAI a officiellement démarré un test d’annonces publicitaires dans ChatGPT aux États-Unis, pour les utilisateurs Free et Go (l’offre d’entrée de gamme). Les formats sont présentés comme des liens « sponsorisés » en bas des réponses, avec la promesse que les pubs n’influencent pas le contenu des réponses.
Dans ce contexte, Anthropic enfonce le clou côté image : dans un récent article, l’entreprise explique pourquoi Claude restera sans publicité, estimant que les incitations publicitaires sont incompatibles avec un assistant « vraiment utile ».
Ce qui change dans la version gratuite de Claude
1) Création et édition de fichiers (Excel, PowerPoint, Word, PDF)
Première évolution visible : les utilisateurs gratuits peuvent créer et manipuler des fichiers directement dans une conversation — tableurs, présentations, documents texte, PDF.
Une fonction introduite plus tôt pour d’autres segments est désormais étendue au gratuit, avec une approche « chat-to-document » pensée pour le travail concret.
2) Les « Connectors » : Claude branché à vos outils
Deuxième brique : l’accès aux Connectors, qui permettent de relier Claude à des services tiers. La liste varie selon les régions, mais on retrouve régulièrement des outils orientés création et productivité comme Slack, Zapier, Canva, Notion, ou encore des services côté paiements/business comme Stripe et PayPal.
L’idée est claire : réduire le copier-coller et transformer l’assistant en interface « universelle » entre vos apps — une logique proche des intégrations applicatives qui ont fait le succès des plateformes concurrentes.
3) Les « Skills » : des routines réutilisables
Enfin, Anthropic met aussi en avant les Skills, une couche d’instructions « packagées » pour répéter des tâches (workflow rédactionnel, analyse, formatage, process interne…). C’est l’un des chemins les plus crédibles vers une IA vraiment opérationnelle au quotidien : moins de prompts jetables, plus de procédures.
Claude joue la carte « productivité premium », mais gratuite
Derrière l’annonce, il y a une bataille de perception. OpenAI explore la pub pour financer l’accès et élargir l’audience, en cadrant l’expérience avec des garde-fous (séparation nette, étiquetage, exclusions sur sujets sensibles, etc.). Anthropic, lui, vend une posture : si votre assistant devient un support publicitaire, son alignement d’intérêt devient immédiatement suspect — même si les réponses restent « neutres ». En offrant davantage d’outils gratuitement, la marque transforme l’absence de pubs en argument produit, pas juste en slogan.
La question, au fond, n’est pas « Claude est-il meilleur que ChatGPT ? », mais quel modèle vous convient :
- Si vous voulez une IA branchée à vos workflows (docs, apps, routines), Claude rend son gratuit nettement plus attractif.
- Si vous êtes déjà verrouillé dans l’écosystème OpenAI (habitudes, outils, offres, etc.), l’arrivée de la pub ne changera pas tout — mais elle change l’ambiance : on ne « discute » plus seulement avec un assistant, on évolue dans une interface monétisée.
Et c’est exactement là que Anthropic marque des points : en 2026, le confort d’usage devient une fonctionnalité.