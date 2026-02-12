Accueil » Galaxy S26+ : Le retour du Exynos en Europe confirmé par un benchmark

À deux semaines de Galaxy Unpacked, Samsung n’a même plus besoin de teaser : les benchmarks s’en chargent. Cette fois, c’est le Galaxy S26+ « global » qui se montre sur Geekbench… et il confirme un choix qui divise depuis des années : le Exynos pour une partie du monde, le Snapdragon pour une autre.

Un appareil référencé SM-S947B (généralement associé aux variantes internationales) a été repéré sur Geekbench avec la puce Exynos 2600, identifiée via le numéro de carte mère s5e9965. La fiche indique aussi 12 Go de RAM et Android 16, avec ce qui devrait être One UI 8.5 au lancement.

Côté performances, la fuite évoque 2 304 points en single-core et 9 015 points en multi-core (Geekbench 6.5).

Le sujet n’est pas seulement « Exynos vs Snapdragon », mais cohérence produit. Si Samsung réserve le Snapdragon à certains marchés, les écarts potentiels se jouent sur trois terrains :

Soutien thermique et endurance : le Exynos a historiquement souffert d’image (chauffe, efficacité), même si Samsung promet une rupture générationnelle avec ses procédés récents.

GPU et rendu : selon d’autres signaux autour du Exynos 2600, Samsung vise clairement un repositionnement « performance », en particulier sur la partie graphique.

Expérience identique, marketing unique : Samsung vend un « Galaxy S26+ » global, mais l’expérience peut varier selon la puce — ce qui complique le message « premium » si les tests terrain divergent.

Le Exynos revient au centre, mais l’Ultra reste « intouchable »

Ce leak s’inscrit dans un schéma déjà bien installé : les modèles non-Ultra serviraient de levier pour renforcer la présence Exynos, tandis que le Galaxy s26 Ultra resterait, lui, plus « universellement Snapdragon » (d’après les informations qui circulent côté filière).

En toile de fond, Samsung a un objectif évident : réduire sa dépendance à Qualcomm, et mieux contrôler ses marges comme sa feuille de route technologique. Mais c’est une stratégie à risque : si le S26+ « global » déçoit en autonomie ou en chauffe, c’est toute la promesse « flagship » qui se fragmente… surtout face à Apple, qui mise davantage sur l’homogénéité d’une génération à l’autre.

Tout converge vers Unpacked le 25 février

Samsung a officiellement fixé Galaxy Unpacked au 25 février 2026 à San Francisco (diffusion en ligne), ce qui place cette fuite dans la dernière ligne droite. Autrement dit : si vous attendiez la confirmation du « double sourcing » sur la gamme, elle se précise.