Deep Research : GPT-5.2 transforme ChatGPT en super-analyste

OpenAI vient de mettre à jour Deep Research dans ChatGPT : la fonctionnalité est désormais propulsée par GPT-5.2, avec davantage de contrôle sur le « workflow » de recherche et une meilleure présentation des résultats (rapports structurés, mode lecture plein écran, etc.).

Deep Research permet maintenant de cibler des sites précis et s’appuyer sur des apps connectées comme sources « de confiance » (connecteurs), plutôt que de laisser la recherche totalement ouverte, et suivre la progression en temps réel et interrompre une recherche en cours pour ajouter une contrainte (nouvelle source, nouvel axe, etc.).

Nouveauté très visible : un mode rapport plein écran (type lecteur de document) avec navigation, table des matières et sources à portée de main, pensé pour relire et vérifier plutôt que scroller dans le fil de chat.

Et côté « livrables », les rapports peuvent être téléchargés dans plusieurs formats (selon le déploiement/plan).

Un cadre « plus transparent »

OpenAI insiste sur une amélioration de la crédibilité des rapports via des sources plus contrôlables, et un rendu qui sépare mieux analyse et documentation (citations, méthodologie).

La mise à jour se déploie à partir d’aujourd’hui. D’après les premières infos de déploiement relayées par la presse, le mode rapport plein écran et les nouveautés arrivent d’abord pour Plus/Pro, puis Free/Go « dans les prochains jours » (rythme de déploiement classique). Pour les apps connectées, les capacités varient par plan (certaines connexions peuvent être indisponibles en Free/Go).

Comment l’utiliser « bien » ?