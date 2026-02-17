Windows 11 rattrape (enfin) Emoji 16.0 : Microsoft relance les nouveaux emojis… après un faux départ

Windows 11 a longtemps donné l’impression de vivre dans un univers parallèle : vos amis envoient 🫩, 🪏 ou 🫧 depuis iPhone, Android et le web… et votre PC répond parfois par un carré vide. Microsoft semble enfin décidé à corriger le tir. Dans les dernières builds Insider Dev et Beta, l’éditeur réactive le support d’Emoji 16.0 — une mise à jour déjà testée puis suspendue en 2025.

Emoji 16,0 « revient » chez les Insiders de Windows 11

Dans les notes de build publiées le 9 février 2026, Microsoft annonce clairement « remettre Emoji 16.0 » à disposition des Insiders, avec les nouveaux emojis visibles directement via le panneau emoji (Win +.). La liste inclut notamment Visage avec cernes, empreinte digitale, légume-racine, arbre sans feuilles, harpe, pelle et éclaboussure.

Le détail intéressant, c’est que ce retour n’est pas anodin : Microsoft avait déjà tenté l’intégration, avant de la désactiver temporairement en septembre 2025, promettant un retour « dans une future release ». Ce « future » semble enfin arrivé.

Pourquoi ce petit pack d’emojis compte autant

Emoji 16.0 fait partie de Unicode 16.0, standard publié en septembre 2024 — et il n’a rien d’un caprice cosmétique : la cohérence d’affichage entre plateformes évite les caractères manquants, les symboles « tofu » et les interprétations bancales.

Surtout, Apple et Android ont déjà déroulé le tapis rouge :

Apple a ajouté ces emojis dans iOS 18.4/iPadOS 18.4/macOS Sequoia 15.4 (mars 2025).

Et côté Android, Emoji 16.0 est largement pris en charge via les mises à jour système et les bibliothèques de compatibilité (ce qui explique pourquoi certains emojis « fonctionnent » parfois dans des apps, même quand Windows peine).

Microsoft, elle, a traîné — et l’expérience a été… inégale, car de nombreuses apps utilisent leur propre rendu emoji. L’intérêt de ce retour dans Windows, c’est justement d’unifier l’affichage au niveau système.

Bonus de ces builds : un vrai panneau de réglages pour les webcams

Microsoft profite des mêmes builds Insider pour ajouter un panneau « caméra » plus riche dans les Paramètres : zoom, panoramique, inclinaison, luminosité… selon la compatibilité du matériel (exemple cité : Logitech BRIO).

C’est un ajout discret, mais très « Windows 11 moderne » : centraliser enfin des réglages qui vivaient jusqu’ici dans des utilitaires constructeur.

Le vrai sujet, c’est le rythme de Windows

Emoji 16.0, ce n’est pas une révolution. Mais c’est un symptôme : Windows 11 avance parfois par à-coups, avec des features testées, retirées, puis réintroduites. Le bon signe ici, c’est la réapparition simultanée en Dev et Beta, ce qui suggère un chemin plus clair vers le grand public — même si Microsoft ne donne pas encore de date ferme pour la diffusion « stable ».

Si Microsoft veut que Windows 11 garde un vernis « platforme de référence », il doit aussi gagner sur ces détails invisibles… jusqu’au jour où un 🫩 devient l’emoji le plus pertinent de 2026.