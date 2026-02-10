Accueil » Le Galaxy S26 arrive le 25 février : La preuve irréfutable par les CGU

Depuis des semaines, la rumeur d’un Galaxy Unpacked le 25 février tourne comme une évidence dans les cercles tech pour le lancement de la série Galaxy S26. Cette fois, l’indice vient d’un endroit inattendu — Samsung Gulf — et surtout d’un format que les marques maîtrisent moins bien que leurs teasers : les conditions générales.

Samsung Gulf a lancé un concours social (X/Instagram/TikTok) invitant les fans à deviner quels produits seront annoncés au prochain Unpacked, via le hashtag #GalaxyUnpacked. Jusque-là, rien d’extraordinaire.

Mais dans le PDF des Termes et conditions, Samsung découpe la campagne en deux segments très explicites :

« Teaser (Avant le Galaxy Unpacked) » : du 2 février au 24 février (avec une Galaxy Watch 8 à gagner)

« Pendant et après le Galaxy Unpacked » : du 25 février 2026 au 10 avril 2026 (avec un Galaxy S25 FE à gagner)

La logique est implacable : si la phase « pendant et après » commence le 25 février, c’est que l’événement est prévu ce jour-là — ou, à minima, que Samsung communique en interne sur ce repère.

Plusieurs médias spécialisés en arrivent à la même conclusion en lisant ce calendrier « caché » dans le juridique.

Pourquoi ce « leak légal » est crédible

Ce type de fuite est souvent plus fiable qu’un rendu 3D : les CGU sont validées, datées, et utilisées pour encadrer une opération marketing réelle. Android Authority souligne d’ailleurs que le planning du concours rend la date « parfaitement claire », même si elle n’est pas annoncée en toutes lettres.

Si la date se confirme, l’affiche logique reste la série Galaxy S26 (S26, S26+, S26 Ultra). Et comme souvent chez Samsung, Unpacked sert aussi à glisser des « bonus » (écouteurs, accessoires, éventuellement un aperçu d’un produit plus expérimental).

Sammyfans et d’autres observateurs citent notamment la possibilité de voir passer de nouveaux Galaxy Buds — sans certitude, mais avec une fenêtre marketing cohérente.

Samsung n’a plus besoin de teaser… la machine marketing est déjà lancée

Ce qui frappe, ce n’est pas tant la date que le signal : Samsung est déjà en mode campagne, au point de segmenter officiellement l’avant/après Unpacked sur ses canaux régionaux. C’est typiquement le moment où l’« officiel » arrive à très court terme.

Si vous deviez entourer une date, ce serait donc le 25 février — en gardant à l’esprit que Samsung n’a pas encore publié son invitation globale. Mais quand le juridique parle, le calendrier n’est rarement un hasard.