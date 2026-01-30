Accueil » Galaxy Unpacked 2026 : Samsung viserait le 25 février pour dévoiler les Galaxy S26 (et les Buds 4)

Galaxy Unpacked 2026 : Samsung viserait le 25 février pour dévoiler les Galaxy S26 (et les Buds 4)

Galaxy Unpacked 2026 : Samsung viserait le 25 février pour dévoiler les Galaxy S26 (et les Buds 4)

Pendant des mois, la date de lancement des Galaxy S26 a ressemblé à un calendrier en perpétuelle réécriture. Depuis quelques semaines, les fuites convergent enfin — et une nouvelle pièce vient renforcer le scénario : un visuel d’invitation supposément « officiel », partagé par Evan Blass, qui pointerait vers un Galaxy Unpacked le 25 février 2026.

Plusieurs médias reprennent désormais la même fenêtre : présentation le 25 février, puis un cycle classique précommandes/disponibilité, avec une mise en vente attendue autour du 11 mars (dates souvent très proches entre la Corée et les principaux marchés).

Si Samsung n’a pas encore envoyé d’invitations publiques, le format « teaser minimaliste » et le timing collent à ses habitudes. Et surtout, ce leak arrive au moment où d’autres fuites (design, accessoires, prix) s’empilent à cadence industrielle — un signe assez fiable qu’on entre dans la dernière ligne droite.

Galaxy Unpacked, le message caché du visuel : Galaxy AI comme « star system » de l’événement

Le détail le plus parlant du visuel attribué à Blass, c’est sa grammaire : des icônes et éléments associés à Galaxy AI mis en scène comme le cœur de l’histoire. Autrement dit, Samsung ne veut plus seulement vendre des capteurs ou un SoC. Elle veut vendre une expérience, et surtout un récit : l’IA est la fonction premium qui justifie tout le reste.

Ce n’est pas anodin. Sur le haut de gamme de 2026, l’écart matériel « pur » se resserre. L’IA devient donc un différenciateur plus malléable : elle se met à jour, se regroupe en fonctionnalités, se démontre — et elle alimente le marketing sur toute l’année.

Les Galaxy Buds 4 attendus aux côtés des S26 : la synergie qui a du sens

Autre point qui revient dans les fuites : les Galaxy Buds 4 et Buds 4 Pro seraient annoncés au même événement. C’est une stratégie très « Samsung » : faire de l’écosystème une évidence au moment de l’achat, surtout si Galaxy AI doit s’étendre à l’audio (traduction, résumé, assistance contextuelle, commandes vocales).

Côté prix, plusieurs sources européennes évoquent 179 € pour les Galaxy Buds 4 et 249 € pour les Buds 4 Pro — des tarifs qui suggèrent une continuité plus qu’une rupture.

Ce qu’on peut raisonnablement attendre autour des Galaxy S26

Sans surjouer la certitude (les leaks restent des leaks), le tableau qui se dessine est celui d’une génération « raffinement + usages » :

Recharge sans fil en hausse, avec un nouvel accessoire Samsung estampillé Qi2 25W : le Galaxy S26 Ultra viserait 25 W, les S26/S26+ 20 W — et les anciens modèles resteraient plafonnés plus bas.

Qi2/magnétisme : l’expérience « snap » pourrait encore dépendre d’une coque « Qi2 Ready », ce qui laisserait Samsung à mi-chemin entre compatibilité et intégration complète.

Calendrier : si le 25 février se confirme, la disponibilité autour du 11 mars deviendrait le second marqueur fort.

En filigrane, Samsung semble vouloir raconter un Galaxy S26 « plus intelligent » plutôt qu’un Galaxy S26 « plus spectaculaire ».

Pourquoi ce lancement compte plus qu’une simple date

Le vrai sujet, ce n’est pas que Samsung fasse un Galaxy Unpacked fin février. C’est pourquoi maintenant, Samsung a besoin d’un événement qui mette l’IA au centre.

D’un côté, la concurrence impose son rythme : les modèles se valent, les photos se ressemblent, les écrans sont déjà excellents. De l’autre, l’IA est un terrain où Samsung peut promettre — puis améliorer — sans attendre un nouveau châssis. Si la keynote du Galaxy Unpacked du 25 février est bien « Galaxy AI-first », elle dira quelque chose de plus large : Samsung veut faire de ses smartphones des interfaces (assistants, agents, actions), pas seulement des produits.

Et c’est là que la date devient un symbole : l’ère des Galaxy S26 pourrait être moins celle d’un téléphone… que celle d’un système.