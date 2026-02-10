Accueil » WD Innovation Day 2026 : Le disque dur de 40 To arrive, vers les 100 To en 2029

À mesure que l’IA avale des volumes de données vertigineux, un vieux pilier du datacenter reprend soudain des couleurs : le disque dur. Lors de son Innovation Day 2026, Western Digital — désormais rebrandé en « WD » — a dévoilé une feuille de route qui ne se contente pas d’empiler des téraoctets.

L’ambition est plus large : réconcilier capacité, performance et sobriété énergétique, tout en simplifiant le déploiement à l’échelle.

Une WD « version IA » : recentrée sur le cloud, l’échelle et le coût par téraoctet

Le message officiel est clair : WD se structure autour des charges IA et cloud, de la très haute capacité, de l’optimisation des performances et de la réduction de la consommation — autrement dit, les quatre variables qui dictent la rentabilité d’un stockage moderne.

WD confirme une approche à deux voies : continuer à pousser l’ePMR (Energy-Assisted PMR) tout en préparant le passage à la HAMR (Heat-Assisted Magnetic Recording). L’idée n’est pas seulement technologique : c’est un mécanisme de transition « sans rupture » pour les clients, avec des paliers de capacité planifiables.

Premier jalon concret : un HDD 40 To UltraSMR ePMR, déjà en qualification chez des hyperscalers, avec une production volume prévue au second semestre 2026. Puis, WD annonce une montée en cadence de la HAMR (pour 2027) avec un objectif 100 To autour de 2029.

Performance : « combler l’écart avec le flash » sans basculer tout en SSD

L’autre angle, plus surprenant, vise un tabou : l’idée que « HDD = lent ». WD veut rendre le disque dur plus pertinent pour des workloads IA où l’on doit lire beaucoup, vite, longtemps, sans exploser la facture SSD.

High Bandwidth Drives : paralléliser l’intérieur du HDD

WD introduit une technologie de High Bandwidth Drive qui permet de lire/écrire simultanément via plusieurs têtes, pour un gain annoncé de 2× en bande passante dès aujourd’hui, avec une trajectoire potentielle vers 8× à terme. Des unités sont déjà chez des clients pour validation.

Dual Pivot : doubler l’I/O séquentielle sans changer de format

Deuxième brique : la Dual Pivot Technology, qui ajoute des actionneurs indépendants (dans le format 3,5 ») afin d’obtenir jusqu’à 2× en I/O séquentielle, tout en conservant la logique d’intégration « plug-and-play » côté infra. Disponibilité évoquée : 2028.

Pris ensemble, ces leviers visent un point clé : maintenir une I/O par To acceptable à mesure que les capacités grimpent, au lieu de créer des « énormes disques » difficiles à alimenter en débit.

Énergie : des HDD « power-optimized » pour l’« active cold data » de l’IA

L’IA a remis à la mode un paradoxe : des données « froides », mais qu’il faut retrouver vite. WD cible précisément ce palier — entre warm et cold — avec une nouvelle architecture de Power-Optimized HDDs :

~20 % de consommation en moins,

un accès annoncé sub-seconde pour certains usages « active cold »,

sans quitter le 3,5 » (donc sans réinventer les racks).

C’est peut-être l’annonce la plus « datacenter réelle » : en 2026, la contrainte reine, ce n’est pas seulement le coût au To, c’est le watt (et le refroidissement) disponible.

Plateforme logicielle : « industrialiser » le savoir-faire hyperscale

Dernier étage : une couche logicielle présentée comme un moyen d’étendre l’« efficacité hyperscale » à des opérateurs de stockage massifs (WD cite des environnements 200+ PB) et d’accélérer l’adoption de plusieurs technos (UltraSMR, ePMR, HAMR, flash) sans changements d’infrastructure. Lancement attendu : 2027.

La thèse de WD est simple : l’IA ne pousse pas uniquement vers le tout-flash. Elle impose aussi une couche de stockage massive, économique, énergétiquement soutenable, et assez performante pour nourrir des pipelines de training/inference sans multiplier les SSD hors de prix. Innovation Day 2026, c’est l’affirmation que le disque dur n’est pas une relique : c’est un composant qui se réarchitecture pour redevenir stratégique.