vivo V70 & V70 Elite : Lancement officiel le 19 février avec ZEISS et Snapdragon

Vivo remet de la personnalité dans le milieu de gamme — et pas seulement avec une robe Lemon Yellow. Avec les vivo V70 et V70 Elite, la marque prépare des smartphones taillés pour ceux qui photographient beaucoup, souvent le soir, mais qui n’ont aucune envie de trimballer un « Ultra » massif au quotidien.

Vivo a confirmé la présentation des vivo V70 et V70 Elite en Inde le 19 février, en insistant sur son trio de partenaires : ZEISS pour l’imagerie, Sony pour les capteurs, et Qualcomm pour les puces.

Au passage, Vivo revendique des bordures parmi les plus fines de la catégorie sous des 50 000 Rs (environ 465 euros), un positionnement qui vise clairement le segment « affordable flagship ».

Capteurs Sony + ZEISS : une recette éprouvée, mais rare à ce niveau de prix

Sur la partie caméra — celle que Vivo pousse le plus — la marque (et les fuites consolidées) mettent en avant deux modules clés :

Grand-angle principal 50 mégapixels basé sur un Sony IMX766

Téléobjectif 50 mégapixels « ZEISS Night Telephoto » basé sur un Sony IMX882

Important : certaines sources évoquent un « quad-camera system », mais à ce stade, Vivo a surtout communiqué (ou laissé fuiter) sur ces deux capteurs phares. Les autres modules (ultra grand-angle, macro, etc.) restent à confirmer lors du lancement.

Pourquoi ces choix comptent ?

L’IMX766 est un classique « haut de gamme devenu accessible » : un capteur connu, maîtrisé, souvent associé à une bonne gestion HDR et à des résultats solides en conditions mixtes. Le pari de Vivo, c’est de marier cette base fiable à un téléobjectif nocturne — une zone où beaucoup de mid-range s’effondrent dès que la lumière tombe.

Deux personnalités, deux puces : Snapdragon 7 Gen 4 vs Snapdragon 8 s Gen 3

La segmentation est nette :

Vivo V70 : Snapdragon 7 Gen 4, pour un équilibre perf/autonomie cohérent en milieu de gamme

Vivo V70 Elite : Snapdragon 8 s Gen 3, plus proche d’un ADN « quasi-flagship »

En clair : le vivo V70 vise les créateurs « raisonnables », le vivo V70 Elite vise ceux qui veulent pousser photo/vidéo, IA embarquée et traitement d’image plus musclé, sans basculer sur les modèles les plus chers.

Des couleurs qui racontent une intention : fun d’un côté, premium de l’autre

Vivo confirme une approche esthétique très assumée :

Passion Red sur les deux modèles

Lemon Yellow exclusif au V70

Sand Beige et Authentic Black exclusifs au V70 Elite

C’est malin : le vivo V70 attire l’œil (et les réseaux), le vivo V70 Elite rassure (et les pros) — tout en gardant un fil rouge commun.

Vivo veut gagner la bataille du « bon appareil photo, sans le prix ni l’encombrement »

Sur le papier, cette série vivo V70 cible un espace très convoité : celui des smartphones « suffisamment premium » pour faire de belles photos, mais encore accessibles. En face, il y a les repères habituels : Pixel « a » et Galaxy FE, qui misent respectivement sur le traitement logiciel et l’écosystème. Vivo, lui, joue une carte différente : optique + capteurs + partenariat ZEISS, avec un accent sur le téléobjectif en basse lumière.

Reste la question décisive : le prix réel et la cohérence globale (écran, stabilisation, ultra grand-angle, qualité vidéo, traitement). Si Vivo tient sa promesse sous ~50 000 Rs tout en livrant un vrai « night telephoto » convaincant, la série vivo V70 pourrait devenir l’un des choix les plus rationnels pour les amateurs de photo qui veulent voyager léger.