Galaxy S26 : Samsung lancerait la génération d’images hors-ligne en 1 seconde avec EdgeFusion

Samsung adore les effets de manche, mais il y a une catégorie où le spectacle ne suffit plus : l’image générée par IA. Tant que le résultat dépend d’un serveur, d’une connexion stable et d’une barre de chargement, l’outil reste un gimmick.

Or, une nouvelle rumeur laisse entendre que le Galaxy S26 pourrait franchir un cap très concret : générer des images en local, en moins d’une seconde, même hors-ligne, via une fonctionnalité appelée EdgeFusion.

« Moins d’une seconde », on-device, et un partenaire coréen

La source initiale, c’est le leaker Ice Universe, qui affirme que Samsung s’est associé à la société sud-coréenne Nota AI pour développer EdgeFusion — un générateur d’images « on-device » présenté comme ultra-rapide.

Plusieurs médias reprennent la même idée : EdgeFusion serait intégré à la gamme Galaxy S26 (modèles standard/Plus/Ultra évoqués), avec une promesse qui fait lever un sourcil : un rendu en ~1 seconde.

À ce stade, rien n’est confirmé officiellement par Samsung : pas de détails sur les régions, les variantes, ni sur d’éventuelles limites (résolution, nombre d’images, qualité). C’est donc à traiter comme une rumeur — mais une rumeur plutôt structurée.

Pourquoi Nota AI rend l’histoire crédible ?

Nota AI n’est pas un nom lancé au hasard. L’entreprise communique déjà sur des accords avec Samsung autour de l’optimisation de modèles IA pour les puces Exynos (toolchain, on-device generative AI).

Et EdgeFusion, ce n’est pas juste un branding : Nota publie depuis 2024 des éléments techniques sur un modèle « EdgeFusion » capable de générer des images en deux étapes de débruitage, avec une latence sous la seconde sur des appareils « edge » (NPUs).

Autrement dit : si Samsung cherchait un partenaire pour « compresser » le text-to-image jusqu’à le rendre quasi instantané sur smartphone, Nota est une candidate logique.

Le vrai gain : l’IA devient fiable, pas seulement « impressionnante »

Un générateur hors-ligne change tout, non pas parce qu’il fait mieux, mais parce qu’il fonctionne tout le temps que ce soit en voyage, dans le métro, en zone blanche, ou encore dans des environnements où envoyer des prompts/images vers le cloud est délicat et surtout sans latence, donc utilisable en conversation (messages, idées de visuels, brouillons créatifs).

C’est la différence entre « je teste une fois » et « j’en fais un réflexe ». Et c’est aussi un signal stratégique : Samsung veut déplacer davantage de charge IA sur le téléphone, pas dans le cloud — ce qui colle à sa communication récente sur l’accélération de Galaxy AI à grande échelle en 2026.

Les points à surveiller : chaleur, batterie, qualité… et intégration

La promesse « < 1 seconde » est séduisante, mais elle sera jugée à l’usage. Les inconnues qui comptent vraiment :

Qualité vs vitesse : moins d’une seconde implique souvent des compromis (détails fins, cohérence, style).

Résolution et formats de sortie : est-ce du « sticker », du 1024px, ou autre ?

Thermique et batterie : faire tourner du text-to-image en local peut vite chauffer.

Disponibilité : réservé au modèle Ultra ? aux puces Snapdragon ? à Exynos ?

Et surtout : où ça vit dans l’interface. Enterrée dans un menu « Galaxy AI Labs », la fonctionnalité restera anecdotique. Intégrée dans Messages, Notes, clavier Samsung, éditeur photo, elle peut devenir un outil quotidien.

Samsung cherche une IA « utile » face à l’inflation des composants

Le timing n’est pas neutre : 2026 s’annonce tendue côté coûts (mémoire, composants), et les marques doivent justifier chaque hausse par des usages tangibles. Une IA image instantanée et hors-ligne, si elle est réellement fluide, est précisément le genre de « petit luxe » que l’on ressent immédiatement — donc facile à vendre.

Pour l’instant, EdgeFusion est une promesse sur papier. Mais si Samsung la concrétise, le Galaxy S26 pourrait tenir un argument rare : l’IA qui ne dépend pas de votre réseau — et qui ne vous fait pas attendre.