iPhone Fold : Une batterie record de 5 500 mAh pour dominer le marché des pliables ?

On a longtemps parlé du premier iPhone pliable comme d’un exercice de design et de mécanique. Mais, à mesure que les fuites se précisent, une autre bataille se dessine : celle de l’autonomie. Et sur ce terrain, Apple pourrait bien vouloir frapper très fort — au point d’intégrer la plus grosse batterie jamais vue dans un iPhone, selon un leaker chinois.

Une fuite à 5 500 mAh… à prendre comme un signal, pas comme une fiche technique

D’après Weibo, le leaker Instant Digital avance un chiffre : 5 500 mAh pour l’iPhone Fold — ce qui en ferait, mécaniquement, l’iPhone le mieux « armé » en capacité brute.

Le point intéressant, c’est que ce chiffre s’inscrit dans une fourchette qui circule déjà depuis un moment : plusieurs rumeurs parlaient d’une batterie entre 5 000 et 5 500 mAh pour un iPhone pliable, l’idée étant simple : un double écran (ou un grand écran interne) impose une réserve d’énergie plus généreuse.

Un iPhone pliable, ce n’est pas juste « un iPhone avec une charnière ». C’est une surface d’affichage plus grande (donc plus énergivore), des contraintes de volume internes (charnière, renforts, empilement de composants), et un usage typiquement plus intense (multitâche, lecture, productivité).

Dans ce contexte, une grosse batterie devient un argument structurel, pas un bonus. D’autant que l’industrie bascule progressivement vers des chimies plus denses (souvent citées : silicium-carbone), justement pour regagner des mAh sans épaissir indéfiniment les appareils. Et sur les pliants Android, on voit déjà la tendance : certains modèles montent très haut.

Apple veut-il dépasser Samsung et Google sur l’endurance ?

C’est là que la rumeur devient stratégique : si l’iPhone Fold s’installe autour de 5 500 mAh, Apple viserait un avantage concret face aux références du marché :

En clair : Apple ne viserait pas forcément le record absolu, mais le « sweet spot premium » : assez haut pour dominer les gros volumes occidentaux, sans basculer dans l’encombrement.

Le timing : un lancement premium d’abord, et le Fold comme pièce maîtresse

Autre élément qui donne du relief à cette rumeur batterie : plusieurs rapports disent que Apple pourrait prioriser ses modèles premium sur la fin 2026, avec les Pro et un pliant, tandis que le modèle « de base » serait repoussé.

Dans ce scénario, le Fold doit être irréprochable sur les fondamentaux d’un produit à plus de 2 000 euros : autonomie, fiabilité, constance. Une batterie plus grande est une assurance — et un message : « ce n’est pas un concept, c’est un appareil du quotidien ».

Oui, 5 500 mAh est encore une rumeur. Mais, elle s’aligne sur une logique produit très cohérente : Apple n’a pas le droit à une première génération « fragile », et l’autonomie est l’un des pièges classiques des pliants. Si l’iPhone Fold veut définir le standard premium, il doit réussir là où les compromis sont les plus visibles : tenir la journée, voire plus, sans anxiété de recharge.