OnePlus 16 : fuite sur un écran 240 Hz, une batterie de 9 000 mAh et un capteur de 200 mégapixels

À peine la gamme OnePlus 15 installée dans l’actualité, le projecteur se tourne déjà vers la suite. Une fuite attribuée à Debayan Roy évoque un OnePlus 16 beaucoup plus radical que son prédécesseur : rafraîchissement façon “écran gaming”, montée en puissance côté SoC et une batterie qui jouerait dans une autre catégorie.

À ce stade, on parle bien de spécifications non confirmées, donc à lire comme une photographie très précoce — mais révélatrice de la direction que OnePlus pourrait vouloir prendre.

OnePlus 16 : la surenchère “flagship” ne se joue plus seulement sur la caméra

Le haut de gamme Android vit une double course : d’un côté, l’IA et les performances brutes ; de l’autre, des marqueurs très “visibles” (luminosité, recharge, Hz) qui se vendent en une phrase. Cette fuite s’inscrit exactement là : une fiche technique pensée pour frapper fort… même avant d’être crédible.

Selon les informations relayées, le OnePlus 16 embarquerait :

Écran LTPO OLED plat (BOE X5), résolution 1.5K, jusqu’à 240 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 “Pro” (nom encore non officiel, mais une variante “Pro” circule côté rumeurs)

Batterie 9 000 mAh, avec 100 W filaire et 50 W sans-fil.

Photo : 200 mégapixels principal + 50 mégapixels ultra grand-angle + 50 mégapixels téléobjectif (capteurs exacts inconnus).

Extras évoqués : IP69, USB 3, capteur d’empreintes ultrasonique.

Petite nuance : certaines sources antérieures évoquaient déjà un “délire Hz” sur le OnePlus 16 dès début janvier (sans forcément se fixer sur 240 Hz), ce qui montre que le bruit court depuis quelques semaines.

Ce qui est plausible… et ce qui sent le “prototype de fiche marketing”

240 Hz : spectaculaire, mais pour qui ?

Sur smartphone, 240 Hz est un argument très rare (et souvent cantonné à des appareils gaming). En usage réel, l’intérêt dépend de trois facteurs :

la capacité des apps/jeux à dépasser 120–144 fps, la stabilité thermique, et surtout un LTPO capable de redescendre très bas pour préserver l’autonomie.

Le plus probable, si ça se confirme, c’est un écran “jusqu’à 240 Hz” utilisé de façon opportuniste, avec un comportement dynamique (LTPO) pour limiter le coût énergétique.

9 000 mAh : possible grâce aux nouvelles chimies… mais ça a un prix

Une telle capacité est énorme pour un flagship “grand public”. Elle devient néanmoins moins absurde depuis la montée des batteries haute densité (souvent via des chimies type silicon-carbon, selon les marques — à confirmer ici).

Le revers, c’est généralement le poids, l’épaisseur, et la dissipation si le téléphone pousse fort en charge et en jeu.

En clair : si OnePlus va vraiment vers 9 000 mAh, cela raconte un choix assumé : faire du “2 jours sans stress” un marqueur identitaire.

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro : le nom est flou, l’idée est crédible

Le suffixe “Pro” reste officieux, mais plusieurs fuites côté Qualcomm évoquent effectivement une variante plus haut de gamme ciblant des modèles “Ultra”.

Donc la dénomination est à prendre avec prudence… mais la logique produit (segmenter le très haut de gamme) est, elle, totalement dans l’air du temps.

Ce que OnePlus chercherait à faire : un flagship “anti-compromis”

Pris dans son ensemble, ce leak dessine un OnePlus 16 très “maximaliste” avec un écran qui coche la case “gaming premium”, une autonomie qui écrase la concurrence, et un capteur principal de 200 mégapixels qui permet de jouer sur le zoom hybride, le recadrage et la photo computationnelle.

Si OnePlus veut vraiment marquer 2026–2027, ce type de produit a un sens : la marque ne gagnera pas uniquement sur le design, elle gagnera sur l’usage — fluidité, batterie, charge — tout en gardant un récit photo simple à vendre (“200 mégapixels”).