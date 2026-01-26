Accueil » Gmail : Retour sur le bug massif qui a paralysé le tri et l’anti-spam

Samedi 24 janvier 2026, une partie des utilisateurs de Gmail ont vu leur onglet Principal se transformer en déversoir : newsletters, promos, notifications sociales… tout est revenu au même endroit, parfois accompagné d’un bandeau inhabituel indiquant qu’un message n’avait pas été entièrement analysé contre le spam ou les malwares.

Gmail : Un bug de classification… avec un vrai parfum de “sécurité”

Google a reconnu un incident affectant Gmail : mauvaise classification des e-mails, avertissements de spam supplémentaires et retards de réception. Sur le tableau de bord Workspace, l’incident est horodaté précisément : de 13:02 à 17:55 UTC, soit 14:02–18 h 55 à Paris le 24 janvier.

Le même statut indique aussi que certains messages reçus pendant la fenêtre peuvent conserver des avertissements même après le retour à la normale. ￼

Le problème n’était pas subtil : quand Gmail perd son tri (Promotions/Réseaux sociaux/Mises à jour), c’est l’ergonomie même du service qui s’effondre. Plusieurs médias décrivent le même scénario : des e-mails normalement « parqués » ailleurs débarquent dans Principal, et des bandeaux de prudence apparaissent sur des messages pourtant familiers.

Effet collatéral plus pénible : des retards ont été signalés, pouvant perturber la réception de codes de double authentification chez certains services. ￼

Gmail rappelle une vérité qu’on oublie quand tout « marche »

Ce mini-chaos dit quelque chose de très actuel : la confiance dans nos outils numériques tient souvent à des automatismes invisibles. Le tri, le score anti-spam, la détection de contenus suspects… ce sont des couches silencieuses qui font gagner du temps et réduisent les erreurs humaines.

Quand l’une d’elles vacille, deux choses arrivent immédiatement :

La productivité chute : on redevient opérateur manuel de sa propre boîte mail (tri, vérification, nettoyage).

Le risque augmente : une UX dégradée rend plus facile le « clic de trop », surtout quand des messages affichent des bandeaux inhabituels qui brouillent les repères.

Et c’est là que l’épisode est intéressant : à l’heure où l’e-mail reste l’ossature des identités en ligne (inscriptions, récupération de comptes, codes OTP), une « simple » panne de tri peut avoir un impact bien plus large que le confort.

Concrètement, quoi faire si votre Gmail n’est pas encore parfaitement revenu à la normale

Google indique que l’incident est résolu, mais que certains avertissements peuvent persister sur des messages reçus pendant la panne.

Voici les vérifications utiles (rapides, sans tout casser) :