Gmail coupe le cordon : Fin de Gmailify et de la récupération POP en 2026

Pendant près de dix ans, Gmail a offert un compromis séduisant : garder une adresse Yahoo, Outlook ou un domaine perso… tout en profitant d’une partie de l’expérience Gmail. À partir de janvier 2026, ce chapitre se referme. Google met fin à Gmailify et à la fonction Web « Consulter d’autres comptes de messagerie » (récupération via POP) — deux outils devenus invisibles pour beaucoup, mais centraux pour ceux qui vivaient avec une inbox « unifiée ».

Gmailify avait été lancé en février 2016 pour appliquer certains « super-pouvoirs » Gmail à des comptes tiers : protection antispam, catégories (Social/Promotions…), recherche plus efficace, notifications mobiles améliorées. Tout cela s’arrête.

La récupération automatique des mails d’un autre fournisseur directement dans votre inbox Gmail, via POP, n’est plus prise en charge. Et, l’option ne sera plus disponible dans Gmail sur ordinateur.

Officiellement, Google parle d’une fin de compatibilité. Dans les faits, c’est typiquement le genre de nettoyage qui arrive quand un service devient un héritage coûteux : peu utilisé par la majorité, complexe à maintenir, et plus délicat côté sécurité. Plusieurs analyses pointent le POP3 comme un protocole ancien, moins adapté aux usages modernes, et souvent jugé moins robuste que l’IMAP dans la gestion multi-appareils.

En filigrane, le message est clair : Google préfère investir là où l’expérience est « de bout en bout » sous contrôle… c’est-à-dire Gmail natif et, côté organisations, Google Workspace.

Ce que vous devez faire maintenant si vous utilisez ces fonctionnalités sur Gmail

La bonne nouvelle : vous ne perdez pas vos anciens mails. Tous les messages déjà synchronisés/importés avant l’arrêt restent dans Gmail.

Ensuite, tout dépend de votre usage :

Vous utilisiez POP pour centraliser vos mails dans Gmail (web) : Google recommande de passer par le transfert automatique depuis votre autre fournisseur (Yahoo, Outlook, etc.) pour continuer à voir les nouveaux messages dans votre inbox Gmail « comme avant ». Cela se configure chez le fournisseur, pas dans Gmail.

Vous utilisiez Gmailify pour « améliorer » un compte tiers : il n’existe pas d’équivalent direct. Vous pourrez toujours lire et envoyer des mails via l’app Gmail sur mobile en ajoutant le compte en IMAP, mais sans les bénéfices Gmailify (catégories, antispam Gmail appliqué au compte tiers, etc.).

Vous êtes en entreprise/éducation : Google indique que l’administrateur peut aider à migrer les données vers Google Workspace via les outils de migration.

Le vrai impact : moins « d’inbox unique », plus de discipline

Pour beaucoup, ça va ressembler à un bug : « je ne reçois plus mes mails ». En réalité, c’est la synchronisation qui s’arrête. Les utilisateurs qui s’étaient construit un Gmail comme « hub universel » vont devoir choisir : centraliser via redirection, ou assumer plusieurs boîtes (ou un client mail tiers).

Et c’est peut-être le point le plus révélateur : l’email redevient un territoire de frontières nettes. Moins de passerelles. Plus d’écosystèmes.