Wikipédia a 25 ans : Comment l'encyclopédie humaine est devenue le cerveau de l'IA

Le 15 janvier 2001, Wikipédia démarrait avec une centaine de pages. Vingt-cinq ans plus tard, l’encyclopédie est devenue l’une des infrastructures invisibles d’Internet : plus de 65 millions d’articles, près de 15 milliards de pages vues par mois, et un usage si massif qu’il irrigue aussi bien la recherche que les chatbots d’IA.

Wikipédia : Le “backbone” du Web à l’ère des modèles génératifs

La Wikimedia Foundation le martèle dans son message anniversaire : Wikipédia est aujourd’hui dans le top des sites les plus visités au monde, et reste une exception notable — un pilier de la connaissance piloté par une organisation à but non lucratif. Dans un Web saturé de synthèses automatiques, sa valeur tient à ce que l’IA peine à fabriquer seule : un corpus humainement écrit, relu, contesté, consolidé.

Cette tension — entre fiabilité, participation et pression technologique — est précisément le fil rouge de l’anniversaire.

Pour célébrer l’événement, la Wikimedia Foundation publie une mini-série de clips mettant en avant 8 éditeurs bénévoles à travers le monde. Le casting a valeur de manifeste : Wikipédia n’est pas une “base de données”, c’est un travail collectif.

Parmi les profils cités :

“Hurricane Hank”, contributeur depuis 2005, associé notamment à la page sur l’ouragan Katrina

Netha, médecin en Inde, qui a mobilisé son expertise pour contrer la désinformation pendant la pandémie de Covid

Joanne (Royaume-Uni), qui a créé une page après avoir découvert un sujet sur Instagram (Eloise Butler, figure d’un jardin public de fleurs sauvages aux États-Unis)

Gabe, engagé pour mieux documenter et représenter des figures historiques noires

Le sous-texte est limpide : à l’heure où l’IA résume tout, Wikipédia remet l’accent sur ceux qui sourcent, corrigent et assument la nuance.

Une “capsule temporelle” et un livestream : l’anniversaire comme objet numérique

Wikimedia lance aussi une capsule temporelle digitale, avec notamment un message audio de Jimmy Wales, et des rappels de moments où Wikipédia a frôlé la surchauffe — comme lors du pic de trafic après la mort de Michael Jackson en 2009.

Côté célébration, un événement est diffusé en direct à 17 heures ce soir, et il est possible de signer une carte d’anniversaire en ligne.

L’anniversaire tombe au moment où Wikipédia redevient “stratégique”

Ce 25e anniversaire n’est pas qu’un symbole : c’est un point de bascule. Alors que les modèles génératifs s’entraînent sur de vastes corpus et que les moteurs de recherche se transforment, Wikipédia s’impose comme une ressource “de référence” — et donc comme un enjeu économique, politique et culturel.

Le même jour, Reuters rapporte que Wikimedia a signé de nouveaux accords avec plusieurs acteurs majeurs (dont Microsoft, Meta et Amazon) pour fournir un accès payant à ses contenus dans des formats adaptés à l’entraînement IA — une façon de pousser l’écosystème à arrêter de “scraper” gratuitement, et de financer une plateforme dont les coûts serveurs explosent avec l’ère de l’IA.

Et malgré les accusations récurrentes de biais évoquées par certains responsables politiques, la plateforme continue d’être consultée à très grande échelle, avec plus de 1,5 milliard d’appareils uniques par mois selon les éléments repris dans les communications liées à l’anniversaire.

À 25 ans, Wikipédia n’a pas seulement survécu : elle est redevenue l’une des pièces les plus disputées du web moderne — parce que tout le monde a besoin de connaissance, mais que peu savent encore la produire.