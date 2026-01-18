Google Home : Les routines deviennent (enfin) intelligentes avec 20 nouveaux déclencheurs

Pendant longtemps, les routines Google Home ont donné l’impression de tourner autour des mêmes recettes : une heure fixe, un détecteur de mouvement, et basta.

Avec la nouvelle mise à jour en cours de déploiement, Google ouvre un cran au-dessus : davantage de déclencheurs, de conditions et d’actions, pour construire des scénarios plus riches — et surtout plus logiques.

Google Home passe de « routines » à de la logique

Le point clé de cette vague, confirmée par Anish Kattukaran (Google Home), c’est l’ajout d’environ 20 nouveaux éléments répartis entre déclencheurs, conditions et actions.

Concrètement, l’automatisation devient plus « programmable » sans écrire de script : on peut désormais bâtir des règles autour de l’état des médias, de seuils de luminosité, ou encore du statut d’appareils électroménagers — au lieu d’un simple « à 19 h, allume X ».

Média comme déclencheur (enfin)

C’est l’exemple le plus parlant : « si la TV est en lecture, baisser les lumières à 50 % ». Google Home peut désormais s’appuyer sur des états comme Lecture/Pause/Mise en mémoire tampon et même sur des niveaux de volume pour déclencher une routine.

Électroménager : l’automatisation sort du gadget

Google Home peut utiliser l’état de certains appareils (notamment lave-linge, sèche-linge, machine à café) comme condition : en marche, à l’arrêt, en pause, ou en erreur, selon les appareils compatibles. Idéal pour une annonce « cycle terminé » sur un enceinte, ou pour déclencher une action quand la machine passe en erreur.

De nouvelles actions : sécurité, stores, aspirateurs robots

Côté « conditions », l’extension est très concrète :

armement du système de sécurité (armement seulement, pas encore de « désarmement » selon les articles)

contrôle de stores/volets (ouvrir/fermer)

actions dédiées pour aspirateurs robots (pause/reprise/retour à la base) au lieu d’un simple on/off

gestion plus fine de certains appareils (démarrer/stopper/mettre en pause) et possibilité de stopper des effets lumineux sur certaines ampoules.

Compatibilité et déploiement « par vagues »

Deux limites reviennent dans les notes et les reprises :

Ce n’est pas « universel » : pour les appareils tiers, les capacités dépendent des fabricants et des « traits » supportés. Google le rappelle dans sa documentation sur les starters/conditions/actions disponibles.

• Le déploiement est progressif : même en étant sur la bonne version, tout le monde ne voit pas les options immédiatement. 9to5Google et Android Authority insistent sur ce point.

À noter : la mise à jour est décrite comme arrivant sur Android et iOS, mais certaines informations de version circulent surtout côté Android (ex. builds précises). Dans tous les cas, si vous ne voyez rien, ce n’est pas forcément « vous » : c’est souvent juste la vague suivante.

Google Home se rapproche enfin d’une maison connectée « cinématique »

Ce lot de nouveautés dit quelque chose de plus large : Google tente de rendre la maison connectée contextuelle. Le média qui démarre devient un événement, l’électroménager devient un signal, la sécurité devient une action planifiable — et tout ça sans bricolage.

La prochaine marche sera cruciale : si Google enchaîne (comme promis) avec d’autres « traits » dans les semaines qui viennent, Google Home pourrait combler l’écart avec les plateformes qui ont déjà une culture de l’automatisation avancée. Anish Kattukaran a explicitement annoncé qu’une nouvelle vague était déjà dans les tuyaux.