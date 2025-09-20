Accueil » Google Home : un nouvel éditeur d’automatisations avec routines uniques

Google Home : un nouvel éditeur d’automatisations avec routines uniques

Google Home : un nouvel éditeur d’automatisations avec routines uniques

Bonne nouvelle pour ceux qui utilisent Google Home pour piloter leur maison connectée : l’application reçoit une grosse mise à jour qui rend les automatisations beaucoup plus pratiques.

Jusqu’ici, toutes les routines étaient récurrentes (par exemple tous les jours à 7 h). Mais désormais, vous pourrez créer des automatisations uniques, idéales pour des événements ponctuels comme une soirée, un projet spécial ou une tâche qui ne reviendra pas avant longtemps.

Avec cette nouveauté, vous pouvez configurer une routine qui s’exécute une seule fois, puis s’efface automatiquement après utilisation. Résultat : plus besoin de trier manuellement vos automatisations, votre liste reste propre et organisée.

Exemple : programmer une ambiance lumineuse et musicale spéciale pour un dîner entre amis, sans avoir à supprimer la routine ensuite.

Google Home se dote d’un nouvel éditeur d’automatisations plus clair

L’accès à ce nouvel éditeur est simple :

Ouvrez l’app Google Home, Tapez sur « Créer + », Sélectionnez « Nouvelle automatisation ».

Vous pouvez alors :

Donner un nom et une description à votre automatisation,

Définir les déclencheurs (starters),

Ajouter des conditions,

Choisir les actions à exécuter.

Avant de sauvegarder, l’interface affiche un résumé clair, idéal pour vérifier et ajuster les routines complexes.

Quelques limites temporaires

Google précise que certaines fonctions ne sont pas encore disponibles dans ce nouvel éditeur :

Les contrôles avancés de thermostat,

L’activation/désactivation des caméras,

Les effets lumineux complexes ou couleurs avancées,

Certains déclencheurs et actions issus des Routines personnelles.

Pas de panique : l’ancien éditeur et le script editor restent accessibles, et vous pouvez continuer à créer des Routines personnelles comme avant.

La mise à jour du nouvel éditeur d’automatisations est en cours de déploiement. Vous pouvez la tester en mettant à jour votre application Google Home via le Google Play Store.