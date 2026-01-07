Accueil » Lenovo Legion Pro Rollable : Le laptop gamer qui passe de 16 à 24 pouces au CES 2026

Au CES 2026, Lenovo ressort son laboratoire à idées — et cette fois, il vise la catégorie la plus démonstrative de toutes : le PC portable gaming. Le Legion Pro Rollable est un concept de laptop qui transforme son écran OLED flexible en ultra-large, non pas en s’étirant vers le haut (comme le ThinkBook Plus Gen 6), mais en s’élargissant horizontalement.

Une bascule simple, presque cinématographique : vous ouvrez un 16 pouces « classique », vous obtenez un 24 pouces façon mini-monitor de tournoi.

Trois tailles, trois « modes » — et une obsession : l’espace visuel

Lenovo annonce trois configurations d’affichage, chacune affublée d’un nom très esport :

16 pouces (16 h 10) : « Focus Mode »

21,5 pouces : « Tactical Mode »

24 pouces : « Arena Mode »

L’argument officiel vise les pros et les joueurs compétitifs : s’entraîner en mobilité, sans perdre l’habitude d’un grand champ de vision, notamment pour la perception périphérique et les exercices de rotation.

L’argument réel, lui, est universel : plus d’écran sans moniteur externe. Pour streamer, monter, gérer Discord + jeu + stats, ou simplement profiter d’un ultrawide sans trimballer un écran portable.

Une base « Legion Pro 7i », dopée au très haut de gamme

Le concept est décrit comme dérivé du châssis du Legion Pro 7i, avec une plateforme musclée : Intel Core Ultra et NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU. Lenovo ne détaille pas encore la RAM ni le stockage (logique pour un concept), mais le message est clair : si l’on doit pousser un écran 24″ sur un portable, autant l’alimenter avec le haut du panier.

Comme souvent avec les concepts, la magie a un coût. The Verge, qui a pu le voir en action, note plusieurs limites très concrètes : moteurs bruyants, glitches lors du redimensionnement, gaps visibles au niveau du capot et surtout une contrainte ergonomique : la résolution resterait « fixe » en mode 24 pouces, ce qui dégrade l’intérêt des modes plus compacts.

En clair : l’idée est spectaculaire, mais l’exécution n’est pas encore « produit ».

Pourquoi ce rollable-là est plus logique que le rollable vertical ?

Lenovo avait déjà franchi la ligne entre concept et produit avec son ThinkBook Plus Gen 6 Rollable, un portable dont l’écran s’étire verticalement. Mais le gaming, lui, a un biais structurel : beaucoup de jeux et d’UI profitent davantage de l’horizontalité (champ de vision, timeline, cartes, HUD, streaming overlay) que d’une dalle plus haute.

Ce Legion Pro Rollable ressemble donc à une réponse très ciblée : prendre le fantasme ultra-large (souvent réservé au bureau) et l’injecter dans un format transportable.

Lenovo teste un futur où le PC portable devient « modulaire » par l’écran

Ce concept dit quelque chose de plus large : le PC portable n’est plus seulement une machine qui s’allège ou qui gagne en puissance. Il devient un objet à géométrie variable, qui s’adapte au contexte : compact en déplacement, expansif sur un bureau d’hôtel, et « arena-ready » en LAN ou en bootcamp.

Lenovo a déjà montré qu’il savait industrialiser ses idées (le ThinkBook rollable, et maintenant l’Auto Twist qui passe lui aussi en produit). Mais pour que ce Legion Pro Rollable sorte réellement du CES, il faudra résoudre trois choses : bruit, fiabilité mécanique, et gestion intelligente des résolutions/ratios. Sans ça, l’ultrawide restera un tour de magie — impressionnant, mais trop fragile pour le quotidien.

Et pourtant, difficile de ne pas y voir un avant-goût du laptop de demain : celui qui ne vous force plus à choisir entre portabilité et immersion. Il vous laisse décider… en déroulant la scène.