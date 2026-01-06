Accueil » CES 2026 : TCL X11L, le Mini LED à 10 000 nits qui veut dépasser le RGB LED

CES 2026 : TCL X11L, le Mini LED à 10 000 nits qui veut dépasser le RGB LED

Alors que le CES 2026 s’annonce comme l’année du RGB LED, TCL choisit une autre voie — plus discrète, mais potentiellement plus redoutable. Avec le TCL X11L SQD-Mini LED, le constructeur chinois ne cherche pas à suivre la tendance dominante, mais à la contourner avec une approche radicalement optimisée de la couleur, de la luminosité et du contrôle de l’image.

Sur le papier, le TCL X11L ne repose pas sur un rétroéclairage RGB LED, mais sur une base plus classique : des LED bleues miniaturisées, comme sur les Mini LED actuelles. La différence se joue ailleurs — et elle est majeure.

TCL introduit ici deux évolutions clés :

de nouveaux quantum dots reformulés, capables de produire un spectre colorimétrique nettement plus large, un UltraColor Filter développé par TCL CSOT, destiné à exploiter pleinement ces nouveaux QD et à améliorer la précision colorimétrique pixel par pixel.

Le résultat est spectaculaire : 100 % des espaces colorimétriques BT.2020, DCI-P3 et Adobe RGB, sans compromis.

TCL X11L : Couleur réelle vs couleur théorique

Face aux téléviseurs RGB LED, TCL avance un argument technique de poids. Si les deux technologies revendiquent le 100 % BT.2020, ce chiffre est souvent mesuré sur des mires de test, loin des conditions réelles de visionnage.

Dans les contenus concrets, le RGB LED peut souffrir de color crosstalk — un phénomène où la lumière des LED rouges, vertes et bleues se mélange, réduisant la saturation et la pureté des couleurs.

Le X11L, lui, utilise une source lumineuse homogène (LED bleues) et confie la génération des couleurs aux quantum dots et au filtre UltraColor. Résultat, aucune interférence entre couleurs, saturation constante, et fidélité accrue sur des contenus réels, même partiellement BT.2020.

Une luminosité hors normes

Sur le terrain de la luminosité, TCL frappe fort. Très fort. Le TCL X11L peut atteindre jusqu’à 10 000 nits en pic, un chiffre exceptionnel pour un téléviseur grand public.

Autre record : jusqu’à 20 000 zones de gradation locale, vraisemblablement sur la version 98 pouces — soit trois fois plus que sur le TCL QM9K. Une densité qui permet un contrôle ultra-fin du contraste, des noirs plus profonds, et une réduction drastique du blooming.

Il est peu probable qu’un autre téléviseur en 2026 combine nouveaux quantum dots + nouveau filtre couleur avec un tel niveau de luminosité.

Un téléviseur déjà tourné vers l’avenir

Le TCL X11L se distingue aussi par son positionnement technologique long terme. Il fera partie des rares modèles de 2026 à prendre en charge Dolby Vision 2, via une mise à jour OTA prévue plus tard dans l’année. Certes, les contenus Dolby Vision 2 restent encore inexistants, mais cette compatibilité offre un véritable futur-proofing.

À cela s’ajoutent 4 ports HDMI 2.1, la prise en charge future de Xbox Game Pass via Google TV (cloud gaming, sans console), et l’intégration de Gemini pour Google TV, pour la recherche et l’assistance IA sur grand écran.

Audio : Bang & Olufsen en renfort

TCL poursuit également son partenariat avec Bang & Olufsen. Les haut-parleurs intégrés offrent une scène sonore étonnamment immersive, avec des basses profondes — parmi les meilleures jamais entendues sur un téléviseur selon les premières démonstrations.

Le téléviseur reste compatible avec Dolby FlexConnect, permettant d’ajouter des enceintes et un caisson TCL Flex Connect pour étendre l’expérience home cinéma sans configuration complexe.

Tailles, prix et disponibilité

Le TCL X11L est proposé en trois diagonales :

98 pouces : 9 999,99 dollars (précommandes ouvertes),

85 pouces : 7 999,99 dollars,

75 pouces : 6 999,99 dollars, attendu dans quelques mois.

Des tarifs clairement premium, mais TCL a l’habitude de réductions rapides au fil de l’année. À titre de comparaison, le X11K 85 pouces est passé de 9 999 dollars à 3 499 dollars en moins d’un an.

Avec le TCL X11L SQD-Mini LED, TCL propose une lecture alternative du futur de la TV. Là où le RGB LED mise sur une approche brute et spectaculaire, TCL privilégie la cohérence colorimétrique réelle, la stabilité et le contrôle.

Si la promesse se confirme dans les tests indépendants, le TCL X11L pourrait bien devenir le téléviseur de référence 2026 pour la couleur et la luminosité, sans adopter le RGB LED. Une démonstration qu’en matière d’affichage, l’innovation ne passe pas toujours par la technologie la plus visible — mais par celle qui maîtrise le mieux ses fondamentaux.