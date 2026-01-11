Huawei lance discrètement un nouveau hub domotique HarmonyOS à petit prix

Huawei continue d’étoffer son écosystème domotique en Chine avec un nouvel accessoire simple et abordable : le HarmonyOS Smart Home Bluetooth Gateway Lite. Sans grande annonce officielle, ce petit hub est déjà référencé sur la boutique Huawei Mall au prix de 129 yuans (environ 16 euros).

Le Gateway Lite adopte un format plug-and-play qui se branche directement sur une prise murale, ne nécessite aucun câble supplémentaire, et transforme instantanément une prise classique en passerelle domotique.

Avec ses dimensions compactes de 60 × 40 × 54 mm et un poids d’environ 65 grammes, il se fait facilement oublier une fois installé.

Bluetooth, Bluetooth Mesh et Wi-Fi au programme

Côté connectivité, Huawei mise sur la polyvalence. Le Gateway Lite prend en charge le Bluetooth classique, le Bluetooth Mesh, et le Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz. Selon Huawei, il peut gérer jusqu’à 6 appareils Bluetooth standards, ou 16 appareils lorsqu’ils utilisent le Bluetooth Mesh.

Les équipements compatibles incluent notamment des ampoules et bandes lumineuses, des spots connectés, des moteurs de rideaux, et de capteurs de température et autres accessoires domotiques courants.

Un point intéressant concerne l’intégration avec les routeurs Huawei. Lorsqu’il est associé à des modèles compatibles, le Gateway Lite peut ajuster automatiquement les bandes de fréquence, réduire les interférences, et améliorer la stabilité des connexions entre les appareils.

Cette synergie renforce l’intérêt du produit pour les utilisateurs déjà investis dans l’écosystème réseau de Huawei.

Des caractéristiques simples mais suffisantes

Sans surprise, les spécifications restent basiques mais adaptées à un usage domestique :

plage de fonctionnement : 0 °C à 40 °C,

stockage possible jusqu’à -40 °C,

humidité supportée jusqu’à 95 % sans condensation.

Huawei fournit une garantie d’un an, avec un contenu de boîte comprenant la passerelle, un manuel utilisateur, et un guide dédié au réseau Bluetooth Mesh.

Une brique de plus pour l’écosystème HarmonyOS

Avec ce Smart Home Bluetooth Gateway Lite, Huawei renforce discrètement son écosystème HarmonyOS, en misant sur des accessoires simples, peu coûteux et faciles à déployer.

Pour les utilisateurs déjà équipés d’appareils Huawei, ce nouveau hub représente une solution pratique pour connecter des appareils Bluetooth à leur maison intelligente, sans investissement important. Reste à voir si ce produit restera exclusif à la Chine ou s’il finira par arriver sur d’autres marchés.