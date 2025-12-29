Google Photos débarque enfin sur TV : Samsung décroche l’exclusivité pour 2026

Après des années d’attente, Google Photos va enfin faire son entrée sur les téléviseurs. Samsung a confirmé qu’une intégration officielle de Google Photos arrivera sur ses téléviseurs dès 2026, marquant une première pour le service de stockage et de gestion de photos de Google.

Selon Samsung, cette intégration permettra de « transposer de manière fluide les photos capturées sur smartphone vers les téléviseurs Samsung, où elles pourront s’afficher dans un format large et cinématographique ».

L’objectif est clair : faire de Google Photos une composante centrale de l’expérience TV, et non un simple ajout secondaire.

Pas d’application dédiée, mais une intégration en profondeur

Fait notable, il n’existe toujours aucune application Google Photos native pour téléviseur, y compris sur Google TV. Samsung n’a d’ailleurs pas précisé si cette nouveauté prendra la forme d’une app classique ou d’une intégration système plus poussée.

Ce que l’on sait, en revanche, c’est que le déploiement commencera par une fonctionnalité baptisée Souvenirs, prévue pour mars 2026 sur les téléviseurs Samsung fonctionnant sous Tizen OS. Cette fonction mettra en avant des collections de photos et de vidéos sélectionnées automatiquement, à la manière des souvenirs déjà proposés sur mobile.

Samsung bénéficiera d'une exclusivité de 6 mois sur cette fonction Souvenirs, avant qu'elle ne soit potentiellement proposée à d'autres fabricants de téléviseurs.

Recherche, IA générative et créations visuelles en 2026

Dans un second temps, au second semestre 2026, l’intégration de Google Photos ira bien plus loin. Samsung prévoit l’arrivée de la recherche intelligente ainsi que de fonctionnalités avancées basées sur l’IA générative.

Parmi elles :

Créer avec IA, un outil reposant sur la technologie Nano Banana, proposant des modèles thématiques pour transformer des images,

des fonctions de génération et d’édition d’images, incluant Remix et Photo to Video,

Résultats personnalisés, qui permettra de lancer des diaporamas dynamiques selon des thèmes ou mots-clés comme océan, randonnée ou Paris.

Ces outils permettront non seulement de revoir ses souvenirs, mais aussi de les réinterpréter de manière créative directement depuis le téléviseur.

Une configuration simple et une intégration intelligente

Samsung promet une mise en place très simple : il suffira de se connecter à son compte Google sur le téléviseur pour que les images stockées dans Google Photos s’affichent automatiquement. L’intégration fonctionnera également avec Vision AI Companion, afin de faire remonter certains souvenirs sur des écrans comme Daily+ ou Daily Board.

Le déploiement débutera avec la gamme de téléviseurs Samsung 2026, avant d’arriver sur les modèles plus anciens via une mise à jour logicielle ultérieure.

Une expérience TV plus personnelle que jamais

Comme l’a résumé Kevin Lee, vice-président exécutif de Samsung Electronics : « Les téléviseurs Samsung ont toujours rassemblé les gens. En apportant Google Photos sur grand écran, nous rendons cette expérience encore plus personnelle, en aidant les utilisateurs à redécouvrir les histoires derrière leurs souvenirs, depuis le confort de leur salon ».

Avec cette intégration, le téléviseur ne sera plus seulement un écran pour films et séries, mais aussi un véritable espace de souvenirs, de création et de partage, transformant les photos personnelles en une expérience immersive et interactive.