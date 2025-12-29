Accueil » ASUS tease un nouveau PC portable gaming ROG à double écran pour le CES 2026

À quelques jours du CES 2026, ASUS commence à lever le voile sur l’un de ses projets les plus intrigants. Via le compte officiel ROG Global, la marque a publié un court teaser annonçant la présentation d’un nouveau PC portable gaming à double écran, prévue le 5 janvier à 15 h (heure du Pacifique).

Pour l’instant, aucun nom de modèle, aucune fiche technique et aucun prix n’ont été communiqués. Mais, le message est clair : ASUS souhaite remettre en avant un concept qui dépasse le simple écran principal.

ASUS insiste à nouveau sur le concept du second écran

Le teaser, volontairement minimaliste, se limite à des plans très serrés. Pourtant, le cadrage suggère sans ambiguïté un écran principal accompagné d’un second panneau intégré au châssis. Une approche qui vise clairement à susciter la reconnaissance plutôt qu’à révéler le produit.

Et pour cause : ASUS n’en est pas à son coup d’essai. La marque a déjà exploré le double affichage sur plusieurs segments, y compris le gaming. Si ROG revient aujourd’hui à cette idée, c’est qu’elle estime qu’il reste encore du potentiel à exploiter.

Un terrain déjà bien connu chez ROG

Dans l’univers gaming, ASUS avait marqué les esprits avec le ROG Zephyrus Duo 15, un ordinateur portable combinant un écran principal et un second écran positionné au-dessus du clavier, idéal pour afficher Discord, des outils de monitoring ou des contrôles de streaming pendant une session de jeu.

Hors gaming, ASUS a poursuivi ses expérimentations avec le Zenbook Duo (2024), et même avec des concepts plus radicaux comme le Zenbook Fold 17, basé sur un écran OLED pliable unique. Quelle que soit la forme retenue, la philosophie reste la même : plus d’espace d’affichage transforme l’usage du PC portable.

Un concept séduisant… mais exigeant

Sur le papier, l’intérêt d’un second écran pour les joueurs est évident :

garder un œil sur Discord ou un chat Twitch,

afficher une carte, un guide ou des statistiques,

éviter les allers-retours constants entre les fenêtres.

Mais, l’expérience montre aussi que ces machines impliquent des compromis importants. L’ergonomie du clavier et du pavé tactile peut devenir moins intuitive, la dissipation thermique plus complexe, et surtout, le second écran doit être réellement utile. Sans une intégration logicielle solide, il risque de rester gadget.

Ce que le 5 janvier devra absolument clarifier

La présentation prévue le 5 janvier, à la veille de l’ouverture officielle du CES, aura une mission claire : expliquer à quoi sert ce second écran, comment il s’intègre dans une machine pensée avant tout pour le jeu, et en quoi cette nouvelle approche améliore réellement l’expérience par rapport aux précédentes tentatives.

D’ici là, ASUS se contente de planter le décor :

une date, un teaser, et l’indice très appuyé que ROG s’apprête à retenter l’aventure du double écran — cette fois avec l’ambition de convaincre définitivement.