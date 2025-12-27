Accueil » Lenovo dévoilera au CES 2026 un clavier et une souris solaires sans recharge

Lors du CES 2026, Lenovo ne se contentera pas de présenter de nouveaux PC. Le constructeur chinois s’apprête également à lever le voile sur plusieurs concepts de périphériques particulièrement audacieux, dont un duo clavier-souris… qui pourrait ne jamais avoir besoin d’être branché.

Selon un rapport de Windows Latest, Lenovo prévoit de dévoiler le Lenovo Self-Charging Kit Concept, un ensemble clavier et souris fonctionnant entièrement à l’énergie solaire — y compris en intérieur.

Un clavier et une souris qui se rechargent à la lumière ambiante

La particularité de ce concept réside dans la technologie de captation lumineuse utilisée. Lenovo aurait recours à une nouvelle génération de cellules photovoltaïques, capables de produire de l’énergie à partir de sources lumineuses très faibles.

D’après les informations disponibles, le système serait opérationnel sous un éclairage intérieur descendant jusqu’à 50 lux. À titre de comparaison, les petits panneaux solaires intégrés dans des calculatrices nécessitent généralement entre 200 et 500 lux pour fonctionner correctement.

Concrètement, cela signifie que le clavier et la souris pourraient rester alimentés en permanence dans un bureau, sous un éclairage LED standard, sans exposition directe au soleil. Les visuels suggèrent que les panneaux solaires sont intégrés sur la partie supérieure du clavier, probablement au-dessus des touches directionnelles. Leur intégration dans la souris est plus discrète, mais elle semble également exploitée pour la recharge passive.

Lenovo explore aussi le futur du toucher avec un clavier adaptable

Le Self-Charging Kit ne sera pas la seule curiosité présentée par Lenovo. La marque introduira également le Lenovo Adaptable Keyboard Concept, un clavier expérimental capable de modifier le comportement de ses touches.

Selon le rapport, Lenovo utiliserait un système d’actionnement optique, permettant d’ajuster la course ou la réponse des touches en fonction de l’usage. Même si les détails techniques restent flous, l’idée serait de proposer une frappe plus courte pour la productivité, une réponse différente pour le jeu, ou un compromis personnalisable.

Le clavier intègre également une barre d’indicateurs dédiée affichant l’état du Wi-Fi, du Bluetooth et de la batterie, ainsi qu’une icône supplémentaire encore non détaillée.

Un produit finalisé pour accompagner les concepts

En parallèle de ces prototypes, Lenovo présentera un produit bien réel : le Lenovo 900 Wireless Low-Profile Mechanical Keyboard and Mouse. Contrairement aux concepts exposés, ce modèle est destiné à la commercialisation. Il adopte un design translucide, des coloris Thunder Grey et Cloud Grey, et surtout des switchs mécaniques low-profile à 4 points, développés en interne par Lenovo.

L’ensemble prend en charge la connexion multi-appareils via un dongle unifié 2,4 GHz, ou le Bluetooth double canal.

Un positionnement clairement premium, pensé pour les utilisateurs recherchant à la fois esthétique, confort de frappe et polyvalence.

Une vision plus large que le PC

Avec ces annonces, Lenovo montre que son ambition à CES 2026 dépasse largement le simple renouvellement de sa gamme d’ordinateurs. En explorant l’autonomie énergétique, l’adaptabilité du toucher et le design différenciant, la marque teste de nouvelles façons d’interagir avec nos machines — plus durables, plus intelligentes et potentiellement sans contrainte de recharge.

Reste à voir quels concepts survivront au stade expérimental. Mais une chose est certaine : Lenovo entend bien redéfinir ce que l’on attend d’un clavier et d’une souris à l’ère post-portable.