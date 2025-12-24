Accueil » Lenovo ThinkPad Rollable XD Concept : un PC à écran extensible avec capot transparent dévoilé avant le CES 2026

Lenovo ThinkPad Rollable XD Concept : un PC à écran extensible avec capot transparent dévoilé avant le CES 2026

Lenovo ThinkPad Rollable XD Concept : un PC à écran extensible avec capot transparent dévoilé avant le CES 2026

À l’approche du CES 2026, de nouvelles fuites lèvent le voile sur un concept pour le moins audacieux signé Lenovo. Baptisé ThinkPad Rollable XD Concept, ce prototype ne cherche pas à repousser les limites de la puissance brute, mais à réinventer la manière dont un ordinateur portable interagit avec son environnement.

Il s’agirait d’un successeur conceptuel au ThinkBook Plus Gen 6 Rollable AI PC, avec une idée centrale : un écran à déploiement vertical, associé à une approche radicalement nouvelle du design du capot.

Selon les informations relayées par Windows Latest, le ThinkPad Rollable XD Concept serait capable de transformer un format classique de 13,3 pouces en un écran vertical de 16 pouces. Contrairement aux rollables horizontaux déjà aperçus, Lenovo miserait ici sur une extension vers le haut, idéale pour le travail multitâche, l’édition de documents, et la lecture ou le développement.

Mais, cette extension n’est que la partie visible de l’innovation.

Un capot transparent qui devient écran secondaire

La véritable singularité du ThinkPad Rollable XD Concept réside dans son capot arrière transparent. Lorsque l’écran flexible est replié à l’intérieur du châssis, la partie inutilisée reste visible à travers ce couvercle, créant ce que Lenovo appelle un « world-facing display ».

Concrètement, là où l’on s’attend à trouver une coque en aluminium ou en plastique, on découvre un second affichage orienté vers l’extérieur, visible par les personnes situées en face de l’ordinateur.

Ce capot transparent serait protégé par le Corning Gorilla Glass Victus 2, déjà utilisé sur de nombreux smartphones haut de gamme, permettant d’observer l’écran OLED flexible se dérouler et se rétracter derrière la vitre.

Un écran externe informatif et intelligent

Au-delà de l’effet visuel, cet écran arrière pourrait afficher des informations utiles issues de l’interface principale :

assistant Lenovo AI,

notifications de calendrier,

réunions Microsoft Teams,

rappels et contenus contextuels.

Lenovo explorerait également des gestes tactiles, des interactions par balayage et des commandes vocales, ouvrant la voie à des usages multimodaux où l’ordinateur devient un véritable objet communicant, même lorsqu’il n’est pas directement utilisé.

Un concept encore lointain… et élitiste

Aucune information officielle n’a été communiquée concernant une commercialisation. À titre de comparaison, le ThinkBook Plus Gen 6 Rollable actuellement disponible est proposé autour de 3 299 dollars.

Si ce ThinkPad Rollable XD Concept venait à voir le jour sous forme de produit final, il se positionnerait très probablement au-delà de ce seuil, tant par la complexité de son mécanisme que par son approche expérimentale.

Lenovo teste les limites du PC moderne

Avec ce concept, Lenovo ne cherche pas simplement à impressionner. Le ThinkPad Rollable XD Concept pose une question fondamentale : et si l’ordinateur portable devenait un objet visible, interactif et contextuel, même pour ceux qui ne l’utilisent pas directement ?

À l’aube du CES 2026, ce prototype illustre parfaitement la nouvelle direction de l’industrie : moins de surenchère technique, plus d’expérimentation sur la forme, l’usage et l’intégration de l’IA dans le quotidien.