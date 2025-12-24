Accueil » Lenovo Legion Copilot+ : des PC gaming plus intelligents attendus au CES 2026

Lenovo Legion Copilot+ : des PC gaming plus intelligents attendus au CES 2026

À l’approche du CES 2026, une fuite crédible suggère que Lenovo s’apprête à revoir sa vision du PC portable gaming. Plutôt qu’une nouvelle course à la puissance brute, Lenovo travaillerait sur des Legion Copilot+ pensés pour être plus équilibrés, plus intelligents… et nettement plus agréables à vivre au quotidien.

Selon un rapport de Windows Latest, Lenovo préparerait les Legion 7a et Legion 5a, attendus lors du CES 2026, avec une commercialisation évoquée pour le printemps 2026.

L’IA au service du confort, pas seulement des FPS

Au cœur de ces nouveaux modèles se trouverait le duo Lenovo AI Engine+ et Legion Space, un système capable d’ajuster dynamiquement la consommation énergétique, la vitesse des ventilateurs, et les profils de performance, en fonction de l’usage réel : jeu, streaming, création de contenu ou simple bureautique.

L’objectif affiché est clair : réduire la nécessité de jongler manuellement entre les profils, un point de friction bien connu des utilisateurs de PC gaming haut de gamme.

Des puces AMD Ryzen AI 400 et des GPU RTX 50 Laptop

Toujours selon la fuite, les nouveaux Legion reposeraient sur des processeurs AMD Ryzen AI série 400, encore non annoncés officiellement.

Le Legion 7a serait proposé avec un Ryzen AI 9 HX 470 ou 465, une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop, 8 Go de GDDR7, une enveloppe thermique de 115 W (+15 W en boost), et jusqu’à 572 TOPS dédiés à l’IA.

Côté IA embarquée, Lenovo intégrerait ses propres accélérateurs : LA1 + LA4 pour le Legion 7a, et LA1 + LA3 pour le Legion 5a.

Un point reste toutefois flou : il n’est pas encore certain que les fonctionnalités IA de Windows 11 Copilot+ puissent réellement exploiter toute la puissance IA des GPU RTX, au-delà du discours marketing.

OLED, finesse et segmentation assumée

Lenovo miserait aussi sur des châssis plus fins et plus légers, sans sacrifier l’affichage. Le Legion 7a aurait un écran OLED de 16 pouces (16:10), une résolution de 2560 × 1600 pixels, jusqu’à 240 Hz avec VRR, une couverture 100 % DCI-P3, tandis que le Legion 5a aura un écran OLED de 15,3 pouces, une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz et un positionnement plus accessible.

Cette différenciation se retrouve logiquement dans les prix.

Toujours selon la fuite :

Legion 7a : à partir de 1 999 dollars

Legion 5a (Ryzen AI 400) : 1 499 dollars

Legion 5a (Ryzen 7 250) : 1 299 dollars

Legion 5i (Intel) : 1 549 dollars

Une stratégie qui vise clairement à couvrir un large spectre d’utilisateurs, du joueur exigeant au créateur polyvalent.

Ce qu’il faudra observer au CES 2026

Si Lenovo officialise ces machines, la véritable démonstration se fera en conditions réelles. L’IA devra prouver qu’elle réagit rapidement sous charge, évite les variations brusques de ventilation, et maintient des performances stables sur de longues sessions de jeu.

Sans cela, l’argument Copilot+ resterait un simple habillage marketing.

Une nouvelle philosophie du PC gaming ?

Ces Legion Copilot+ suggèrent un changement de cap intéressant : moins de réglages manuels, plus d’intelligence contextuelle. Si Lenovo parvient à tenir cette promesse, les Legion 7a et 5a pourraient incarner une nouvelle génération de PC gaming, plus silencieuse, plus efficiente et surtout mieux adaptée aux usages hybrides de 2026.