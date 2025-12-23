Accueil » OpenAI lance « Your Year with ChatGPT » : votre rétrospective personnalisée de 2025

OpenAI lance « Your Year with ChatGPT » : votre rétrospective personnalisée de 2025

OpenAI lance « Your Year with ChatGPT » : votre rétrospective personnalisée de 2025

À l’approche des fêtes de fin d’année, OpenAI déploie une nouvelle expérience baptisée « Your Year with ChatGPT », une rétrospective personnalisée qui revient sur votre utilisation de ChatGPT tout au long de l’année 2025.

À la manière d’un Spotify Wrapped, cette fonctionnalité met en lumière les grands thèmes de vos conversations, vos habitudes d’usage et diverses statistiques illustrant la place qu’a occupée ChatGPT dans votre quotidien numérique.

Une rétrospective accessible à tous… progressivement

OpenAI précise que Your Year with ChatGPT est en cours de déploiement pour l’ensemble des utilisateurs, qu’ils soient en version Free, Plus ou Pro. Toutefois, au lancement, l’expérience est limitée à quelques pays :

États-Unis

Royaume-Uni

Canada

Australie

Nouvelle-Zélande

Un déploiement plus large est prévu ultérieurement, sans calendrier précis pour le moment.

Une méthode simple pour y accéder immédiatement

Bonne nouvelle : il est possible d’accéder à Your Year with ChatGPT dès maintenant, même en dehors des régions officiellement prises en charge. Cette méthode fonctionne à condition que deux options soient activées dans votre compte :

Mémoire ChatGPT

Historique des conversations de référence

Une fois ces paramètres activés, voici la procédure à suivre :

Ouvrez l’application ChatGPT Tapez simplement : « your year with ChatGPT » Une puce intitulée Your Year with ChatGPT apparaît dans la zone de saisie Appuyez sur Envoyer

ChatGPT met ensuite environ 10 minutes pour générer votre récapitulatif personnalisé de l’année 2025.

Thèmes, habitudes et statistiques à la clé

Le bilan proposé met en avant les thématiques dominantes de vos échanges, votre fréquence d’utilisation, et la manière dont ChatGPT a été sollicité (travail, créativité, recherche, assistance quotidienne, etc.).

L’objectif n’est pas seulement de livrer des chiffres, mais de proposer une lecture narrative de votre année passée avec l’IA, renforçant le sentiment d’un assistant réellement intégré à vos usages.

Une surprise festive supplémentaire avec Sora

OpenAI profite également de cette période pour proposer des expériences ludiques. En envoyant simplement l’emoji 🎁 dans ChatGPT, certains utilisateurs peuvent accéder à une création vidéo personnalisée générée par Sora 2, l’outil vidéo d’OpenAI.

Le service vous invite à fournir une image, puis génère une courte vidéo mettant en scène un Père Noël personnalisé — une touche festive qui s’inscrit dans la stratégie d’OpenAI de rendre ses outils plus émotionnels et expérientiels.

Une IA qui raconte aussi votre histoire

Avec Your Year with ChatGPT, OpenAI franchit une nouvelle étape : l’IA ne se contente plus de répondre à vos questions, elle devient capable de refléter votre parcours, vos centres d’intérêt et votre relation avec la technologie.

À l’image des bilans annuels devenus incontournables dans le streaming et les réseaux sociaux, cette initiative illustre la volonté d’OpenAI de renforcer l’attachement des utilisateurs à ChatGPT, en transformant l’outil en compagnon numérique à part entière.