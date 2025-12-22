Accueil » Samsung Bespoke AI 2026 : Google Gemini prend le contrôle de votre cuisine

À l’occasion du CES 2026, Samsung Electronics lèvera le voile sur une nouvelle génération d’appareils de cuisine intelligents. Au programme : des réfrigérateurs Bespoke AI, un nouveau micro-ondes encastrable (OTR), des cuisinières slide-in repensées et, surtout, une évolution majeure des fonctionnalités d’IA visuelle reposant sur Google Gemini et Google Cloud.

Cette annonce marque une étape clé : pour la première fois, Google Gemini est intégré directement dans un appareil électroménager grand public.

Réfrigérateur Bespoke AI : Gemini fait son entrée dans la cuisine

Samsung présentera un Bespoke AI Refrigerator Family Hub doté d’une version largement améliorée de son système AI Vision. Jusqu’ici, cette technologie pouvait reconnaître 37 types d’aliments frais et 50 aliments transformés préenregistrés, avec des limites techniques imposées par le traitement embarqué.

Avec Gemini, ces contraintes disparaissent :

reconnaissance d’un plus grand nombre d’aliments,

identification des produits transformés sans enregistrement manuel,

ajout automatique des aliments étiquetés par l’utilisateur, même dans des contenants personnels.

Résultat : une gestion des stocks plus claire, plus fiable et beaucoup plus intuitive, selon Samsung, qui ambitionne de transformer le réfrigérateur en véritable assistant culinaire intelligent.

Bespoke AI Wine Cellar : une cave connectée pilotée par l’IA

Samsung profitera également du CES pour dévoiler le Bespoke AI Wine Cellar, intégrant lui aussi une IA visuelle basée sur Gemini.

Une caméra placée en haut de l’appareil reconnaît automatiquement les étiquettes lorsque des bouteilles sont ajoutées ou retirées. Le système suit chaque bouteille individuellement, identifie précisément son emplacement (étagère et compartiment), et synchronise les données avec le SmartThings AI Wine Manager.

Les utilisateurs peuvent ainsi consulter leur collection, obtenir des informations détaillées sur chaque vin et recevoir des suggestions d’accords mets-vins personnalisées.

Un design de cuisine unifié et plus fonctionnel

Samsung introduit également une refonte esthétique de plusieurs appareils avec une finition inox unifiée :

réfrigérateurs French Door,

cuisinières slide-in,

nouveaux micro-ondes OTR.

Le Bespoke AI 3— Door French Door adopte une installation zero-clearance, avec des marges latérales réduites à environ 4 mm. La profondeur des portes est diminuée de 50 mm, permettant un accès complet aux tiroirs même lorsque les portes sont entièrement ouvertes. La porte transparente AutoView permet de visualiser le contenu sans ouvrir le réfrigérateur.

La cuisinière slide-in bénéficie d’un nouveau design inox homogène, d’une poignée type barre et d’un Precision Knob pensé pour renforcer la sécurité.

Nouveaux micro-ondes OTR : plus efficaces contre les fumées

Deux nouveaux modèles de micro-ondes encastrables seront présentés : Air-Fry OTR, et DualVent OTR. Le modèle DualVent se distingue par une hotte repensée. Là où les systèmes traditionnels peinent à aspirer la fumée des brûleurs avant, Samsung ajoute une aile de ventilation frontale en complément de l’aspiration inférieure, améliorant nettement la capture des fumées par rapport à la génération précédente.

Samsung au CES 2026 : l’IA comme fil conducteur

Sur son stand du CES 2026, Samsung démontrera concrètement les nouveaux usages rendus possibles par l’IA visuelle, montrant comment ces fonctionnalités s’étendent désormais à l’ensemble de sa gamme cuisine.

Jeong Seung Moon, vice-président exécutif et responsable R&D de la division électroménager chez Samsung Electronics, résume l’ambition du groupe : « En étant pionnier de l’IA visuelle dans l’électroménager, Samsung a déjà transformé le marché de la cuisine. Grâce à cette collaboration avec Google Cloud, nous franchissons un nouveau cap pour offrir des expériences encore plus intelligentes et utiles aux consommateurs. ».