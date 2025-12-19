Accueil » OPPO Pad Air 5 : une nouvelle tablette abordable… qui a un air de déjà-vu

OPPO Pad Air 5 : une nouvelle tablette abordable… qui a un air de déjà-vu

OPPO a officiellement confirmé le lancement de sa nouvelle tablette, la OPPO Pad Air 5, prévu pour le 25 décembre en Chine. Avant même son annonce officielle, la marque a mis en ligne la page de précommande sur sa boutique, révélant au passage le design, les principales caractéristiques techniques et les différentes configurations proposées.

À première vue, la OPPO Pad Air 5 s’inscrit dans la continuité directe de la gamme Air : une tablette orientée grand public, misant sur l’autonomie, un grand écran et un positionnement tarifaire accessible. Mais en creusant un peu, un constat s’impose rapidement : cette nouveauté semble fortement inspirée — voire directement dérivée — d’un modèle déjà connu.

OPPO Pad Air 5 : Un design familier et une fiche technique équilibrée

Selon les informations confirmées par OPPO, la OPPO Pad Air 5 embarque un écran 2.8K, ColorOS comme interface logicielle, et une batterie de 10 050 mAh, clairement pensée pour une utilisation prolongée. La tablette sera proposée en deux déclinaisons : Wi-Fi uniquement et Wi-Fi + 5G.

Côté coloris, OPPO mise sur une palette douce et grand public avec : Space Gray, Starlight Powder et Starlight Pink.

La version Wi-Fi sera la plus flexible, avec trois configurations mémoire : 8 Go + 128 Go, 8 Go + 256 Go et 12 Go + 256 Go.

La version 5G, en revanche, se montre beaucoup plus restrictive avec un seul modèle 8 Go + 128 Go et disponible exclusivement en Space Gray. Un choix qui confirme le positionnement milieu de gamme de l’appareil, la 5G étant davantage un bonus qu’un argument central.

Une OnePlus Pad Go 2 sous un autre nom ?

Les spécifications annoncées font immédiatement écho à un autre produit récent : la OnePlus Pad Go 2. Comme lors de la génération précédente, OPPO semble reprendre une stratégie bien rodée — le rebranding.

Tout indique que la OPPO Pad Air 5 est une déclinaison directe de la tablette OnePlus, avec des caractéristiques techniques quasi identiques :

Écran LCD de 12,1 pouces

Définition 2.8K

Taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz

MediaTek Dimensity 7300— Ultra

Mémoire LPDDR4x

Stockage UFS 3.1

Batterie de 10 050 mAh avec recharge rapide 33 W

Multimédia et usage quotidien avant tout

Sans surprise pour ce segment, la partie photo reste fonctionnelle mais modeste :

capteur avant de 8 mégapixels

capteur arrière de 8 mégapixels

L’accent est mis sur le multimédia et la consommation de contenu, avec un système à quatre haut-parleurs, le déverrouillage par reconnaissance faciale et une expérience logicielle optimisée pour la productivité légère et le divertissement.

Une stratégie déjà éprouvée chez Oppo

La OPPO Pad Air 5 succède à la Pad Air 2, lancée en 2023, qui était déjà… une OnePlus Pad Go rebaptisée pour le marché chinois. OPPO reconduit donc une recette qui lui permet de réduire les coûts de développement, accélérer les cycles de lancement, et proposer rapidement des produits compétitifs dans l’entrée et le milieu de gamme.

Une tablette sans surprise, mais cohérente

Avec la OPPO Pad Air 5, OPPO ne cherche pas à révolutionner le marché. L’objectif est clair : proposer une tablette fiable, endurante et polyvalente, à un prix maîtrisé, pour les étudiants, les familles et les usages quotidiens.

Si le manque d’originalité pourra décevoir les amateurs d’innovation, la formule reste efficace. Reste désormais à connaître le prix officiel, qui déterminera si cette Pad Air 5 saura réellement se démarquer face à une concurrence de plus en plus agressive sur le segment des tablettes abordables.