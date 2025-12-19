Accueil » realme 16 Pro : design Naoto Fukasawa et portrait de 200 mégapixels pour le lancement de janvier 2026

Après plusieurs teasers, realme a officiellement confirmé le lancement de la série realme 16 Pro en Inde le 6 janvier 2026. Cette nouvelle itération de la célèbre Number Series marque une montée en gamme assumée, avec une double ambition clairement affichée : un design différenciant signé par un grand nom du design industriel et une forte spécialisation dans la photographie de portrait haute résolution.

Urban Wild Design : realme s’associe à nouveau à Naoto Fukasawa

Pour cette génération, realme renouvelle son partenariat avec le designer japonais Naoto Fukasawa, déjà connu pour ses collaborations avec des marques premium du monde de l’électronique et du mobilier.

Baptisée « Urban Wild Design », cette approche esthétique cherche à fusionner des textures naturelles, une sensibilité artisanale, et une esthétique urbaine contemporaine.

Les points forts du design :

Matériau inédit : la série introduit un silicone organique biosourcé, une première dans l’industrie selon realme.

: la série introduit un silicone organique biosourcé, une première dans l’industrie selon realme. Ergonomie travaillée : des courbes dites « all-nature », façonnées à la main, pensées pour améliorer la prise en main sur la durée.

: des courbes dites « all-nature », façonnées à la main, pensées pour améliorer la prise en main sur la durée. Palette de couleurs premium : Master Gold, Master Grey, Camellia Pink et Orchid Purple

L’objectif est clair : proposer un smartphone qui se distingue visuellement tout en améliorant le confort quotidien.

Un accent fort sur le portrait avec un capteur de 200 mégapixels

La photographie est au cœur de la stratégie de la realme 16 Pro Series, avec un positionnement très clair sur le portrait haute définition. La série embarquera un capteur principal de 200 mégapixels, baptisé LumaColor Camera, conçu pour offrir des portraits solo et de groupe en très haute définition, un bokeh plus naturel sur plusieurs longueurs focales, et une restitution plus fidèle des carnations.

Les visuels de teasing évoquent des niveaux de zoom 3,5x et 10x, laissant fortement penser au retour d’un téléobjectif périscopique sur les modèles les plus haut de gamme.

LumaColor IMAGE : la technologie photo maison de realme

Pour accompagner ce matériel ambitieux, realme introduit LumaColor IMAGE, sa nouvelle technologie logicielle de traitement d’image dédiée au portrait.

Selon la marque, cette solution analyse la lumière et les couleurs en temps réel, ajuste dynamiquement l’exposition et la balance des tons, et vise à produire des images plus profondes et mieux hiérarchisées, quel que soit l’environnement.

Afin de crédibiliser cette approche, realme a créé le LumaColor IMAGE LAB, en partenariat avec TÜV Rheinland, pour valider scientifiquement la précision colorimétrique et la cohérence du rendu.

realme 16 Pro+ : ce que révèlent les premières certifications

Des documents de certification, notamment sur TENAA en Chine, ont déjà levé le voile sur le realme 16 Pro+, identifié sous le numéro de modèle RMX5130.

Fiche technique attendue (non officielle)

Écran : AMOLED 6,8 pouces Résolution 2800 × 1280 pixels Plus d’un milliard de couleurs

Dimensions : 162,45 × 76,27 × 8,49 mm

Poids : 203 g

Photo arrière : capteur principal 200 mégapixels ultra grand-angle 8 mégapixels capteur 50 mégapixels (zoom optique jusqu’à 3,5x)

Caméra frontale : 50 mégapixels

Processeur : Snapdragon 7 Gen 4 (version optimisée)

Mémoire : jusqu’à 24 Go de RAM et 1 To de stockage

Batterie : 6 850 mAh (valeur nominale)

Recharge rapide : jusqu’à 80 W (attendu)

Système : Android 16 avec realme UI 7

À noter : le realme 16 Pro standard aurait été aperçu sur Geekbench avec un MediaTek Dimensity 7300, un choix qui représenterait un recul en performances par rapport au Snapdragon 7 Gen 4 du modèle Pro+.

Lancement et disponibilité

La présentation officielle de la realme 16 Pro Series aura lieu le 6 janvier 2026. L’événement permettra de confirmer les spécifications définitives, les prix régionaux, et les dates de commercialisation. Après le lancement, les smartphones seront disponibles via Flipkart, realme.com, et les boutiques physiques partenaires.

Avec la realme 16 Pro Series, la marque semble vouloir repositionner sa Number Series vers un segment plus premium, misant sur un design signé et différenciant, une expertise photo centrée sur le portrait, et des caractéristiques techniques ambitieuses, notamment sur le modèle Pro+.

Si les promesses sont tenues, realme pourrait bien renforcer sa crédibilité face à une concurrence toujours plus agressive dans le milieu de gamme supérieur.