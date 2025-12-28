Accueil » Jolla dépasse son objectif de financement et relance les coques modulaires « The Other Half »

Connu pour son système Sailfish OS basé sur Linux, Jolla a lancé ce mois-ci une campagne de financement participatif pour un nouveau smartphone open source. L’objectif initial était modeste : atteindre 2 000 précommandes avant de lancer la production.

Résultat : plus de 5 600 contributeurs ont déjà soutenu le projet. Face à cet engouement, Jolla a annoncé un objectif bonus (stretch goal) particulièrement intéressant.

Objectif 10 000 précommandes : le retour de « The Other Half »

Si le projet atteint 10 000 précommandes, Jolla s’engage à concevoir le téléphone avec un système de coques arrière interchangeables, capables non seulement de changer l’apparence du smartphone, mais aussi ses fonctionnalités matérielles.

Ce concept n’est pas nouveau pour la marque.

En 2013, le tout premier Jolla Phone proposait déjà des coques appelées « The Other Half » :

communication via I2C + NFC

changement automatique du fond d’écran

sonneries et notifications personnalisées selon la coque

Une version 2025 beaucoup plus ambitieuse

Pour le nouveau modèle, Jolla prévoit d’utiliser une interface I3C, bien plus rapide que l’ancien I2C. Cela ouvre la porte à des modules matériels avancés, par exemple :

écran E Ink secondaire

clavier physique

radios sans fil (Zigbee, LoRa, etc.)

modules caméra supplémentaires

batterie additionnelle

prise jack 3,5 mm (oui, vraiment)

ou d’autres extensions encore à imaginer

En clair, la coque pourrait devenir une extension matérielle intelligente du téléphone.

Un développement guidé par la communauté

Fidèle à son esprit open source, Jolla consulte directement ses futurs utilisateurs à travers des sondages, notamment sur les fonctionnalités les plus désirées, la vitesse de connexion nécessaire, le prix acceptable des premières coques et la fréquence à laquelle les utilisateurs changeraient de coque.

Même si seule une minorité d’acheteurs utilisera ces coques modulaires, Jolla prévoit de produire d’abord un ou deux modèles populaires, mais surtout de publier en open source : les spécifications matérielles et les interfaces logicielles.

Cela permettra à la communauté de concevoir ses propres coques, les imprimer en 3D et expérimenter librement de nouveaux usages

Dans un monde où les smartphones deviennent de plus en plus fermés, Jolla propose une vision radicalement différente, centrée sur la personnalisation, la durabilité et la liberté utilisateur.

Reste à voir si la communauté permettra d’atteindre le cap symbolique des 10 000 unités.