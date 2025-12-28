Accueil » Google redécouvre les flux RSS… mais ce n’est pas le retour de Google Reader

Google redécouvre les flux RSS… mais ce n’est pas le retour de Google Reader

Google redécouvre les flux RSS… mais ce n’est pas le retour de Google Reader

Pour toute une génération d’internautes, Google Reader reste l’un des services les plus regrettés de l’histoire du web. Fermé en 2013, cet agrégateur RSS incarnait une manière simple, efficace et élégante de suivre ses sites préférés sans dépendre des algorithmes. Plus d’une décennie plus tard, Google se souvient enfin que les flux RSS existent toujours — mais inutile de s’emballer : il ne s’agit pas d’une renaissance de Reader.

À la place, Google introduit discrètement une nouvelle fonction RSS dans Google Chat, son outil de messagerie orienté entreprises.

Une « Feeds app » pour Google Chat

Google déploie actuellement une application baptisée Feeds pour Google Chat. Son principe est simple : permettre à un espace de discussion (ou space) de recevoir automatiquement des messages lorsqu’un flux RSS ou Atom publie un nouvel élément.

Dans un article officiel, Google explique vouloir permettre aux équipes de : « Recevoir des mises à jour externes importantes en temps réel — actualités, articles de blog, recherches sectorielles — directement dans leurs conversations, sans avoir à changer de contexte. »

Concrètement, il suffit de taper la commande /feeds dans un espace Google Chat pour ajouter un nouveau flux RSS ou Atom, et gérer les abonnements existants.

À chaque nouvelle publication, le contenu apparaît alors comme un message classique dans la conversation. Dans un environnement professionnel, l’administrateur peut toutefois devoir activer l’application au préalable.

Une intégration très inspirée de Slack

Difficile de ne pas y voir un parallèle direct avec l’intégration RSS de Slack, déjà bien connue dans les équipes techniques et rédactionnelles. L’idée n’est pas de lire longuement des articles, mais d’être alerté automatiquement lorsqu’un site publie quelque chose de nouveau.

Les cas d’usage sont évidents :

veille technologique ou concurrentielle,

suivi de blogs internes,

alertes sécurité,

actualités sectorielles partagées au sein d’une équipe.

Même dans un cadre plus informel, on peut imaginer un espace Google Chat dédié aux jeux rétro, à la tech ou à l’actualité, alimenté automatiquement par les flux de sites spécialisés.

Un intérêt tardif (et timide) de Google pour le RSS

Depuis l’arrêt brutal de Google Reader, Google a entretenu une relation pour le moins distante avec le RSS. Google Play Newsstand avait brièvement proposé une alternative, avant de devenir Google News… sans support direct des flux RSS personnalisés. Chrome pour Android avait un temps intégré les abonnements RSS, avant que la fonction ne soit supprimée.

Dans ce contexte, même une initiative modeste comme cette intégration dans Google Chat apparaît presque comme un événement. Elle confirme au moins une chose : le RSS n’est pas mort, même s’il reste cantonné à des usages de niche chez Google.

Disponible dès maintenant, mais pour un public limité

L’application Feeds pour Google Chat est déjà disponible pour les comptes Google personnels, pour les abonnés Google Workspace individuels, et pour les organisations Workspace ayant activé les applications Chat.

Cela reste toutefois un outil orienté collaboration, et non un véritable lecteur RSS destiné au grand public.

Pas un successeur de Google Reader… et ça se sent

Soyons clairs : cette nouveauté ne remplacera pas Google Reader. Il n’y a ni interface dédiée à la lecture, ni gestion avancée des abonnements, et ni synchronisation multi-appareils pensée pour un usage personnel.

Pour ceux qui cherchent encore un véritable lecteur RSS, des solutions bien établies comme Inoreader, Feedly ou The Old Reader restent aujourd’hui bien plus complètes — et, ironiquement, plus fidèles à l’esprit de Google Reader que Google lui-même.