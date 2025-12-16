Accueil » PlayStation x ANICORN : une collection de montres pour célébrer les 30 ans de la PS1

Pour célébrer ses 30 ans, Sony PlayStation s’associe à la marque horlogère ANICORN et signe une collaboration inattendue. Loin des gadgets gaming habituels, cette collection mise sur un objet durable, conçu pour être porté au quotidien… et conservé pendant des années.

Au cœur de cette collaboration se trouve une pièce qui s’adresse clairement aux passionnés et aux collectionneurs.

Une montre mécanique PlayStation, limitée à 300 exemplaires

La pièce maîtresse de la collection est la First PlayStation Limited Edition Mechanical Watch, produite à seulement 300 unités dans le monde. Une rareté assumée, qui transforme immédiatement l’objet en pièce de collection.

Contrairement à la majorité des montres dérivées de licences pop culture, ce modèle adopte un mouvement mécanique automatique. Un choix fort, généralement associé à l’artisanat horloger, à la longévité et à la valeur sur le long terme — bien loin des simples produits dérivés à vocation promotionnelle.

Un design sobre, directement inspiré de la PS1

ANICORN a opté pour une approche subtile et respectueuse de l’héritage PlayStation. La montre s’inspire directement de la première PlayStation (PS1), sans tomber dans l’excès visuel.

On retrouve :

les symboles emblématiques △〇×□ en relief sur le cadran,

des aiguilles façonnées d’après les boutons Start et Select,

une finition gris mat et une forme de boîtier qui rappellent le design industriel de la console originale.

Même le fond du boîtier n’est pas laissé au hasard : il s’inspire du lecteur optique de la PS1, un détail discret mais chargé de sens pour les joueurs de la première heure.

Deux modèles quartz plus accessibles pour les fans

En parallèle de la montre mécanique, PlayStation et ANICORN lancent également deux modèles quartz baptisés Play Symbol Watch. Disponibles en versions Dark Mode et Light Mode, ces montres plus abordables misent sur un design ludique : les symboles PlayStation flottent et se déplacent légèrement au fil des mouvements du poignet. Une approche plus moderne et accessible, sans sacrifier l’identité visuelle de la marque.

Avec cette collection, Sony confirme une tendance de fond : PlayStation dépasse largement le cadre du jeu vidéo. L’univers gaming s’inscrit désormais dans des espaces lifestyle, mode et collection, au même titre que certaines licences cinéma ou musicales.

Ces montres ne cherchent pas à séduire tout le monde. Elles s’adressent à ceux pour qui PlayStation représente une histoire personnelle, un souvenir d’enfance, voire un marqueur culturel.

Disponibilité et prix

La collection PlayStation × ANICORN sera disponible à partir du 19 décembre 2025, exclusivement sur le site officiel d’ANICORN.

Prix annoncés :

modèles quartz : à partir de 250 dollars

montre mécanique édition limitée : jusqu’à 780 dollars

Une célébration élégante et maîtrisée des 30 ans de PlayStation — pensée non pas comme un gadget, mais comme un objet à valeur symbolique et émotionnelle.