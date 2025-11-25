Android 17 prépare le presse-papiers universel façon Apple Handoff

Fatigué que ton Android se comporte… comme un Android ? Bonne nouvelle : Android pourrait bientôt copier l’une des meilleures fonctions de l’iPhone.

Selon un nouveau rapport, Android 17 pourrait introduire une fonctionnalité appelée Universal Clipboard — autrement dit, le presse-papiers universel, exactement comme sur iOS et macOS.

Copier ici, coller ailleurs — enfin sur Android

Aujourd’hui, Android te permet de copier/coller dans ton appareil, mais rien ne se synchronise automatiquement avec d’autres terminaux.

Pour coller quelque chose sur un autre téléphone ou sur un PC, il faut passer par :

des apps tierces,

des claviers spéciaux comme SwiftKey,

ou des services cloud.

Google prépare donc Universal Clipboard, un système qui détecterait automatiquement ce que tu copies sur un appareil, puis l’enverrait à tes autres appareils liés — d’abord Android et PC/Chromebook.

En gros, exactement comme le système d’Apple : tu copies sur ton iPhone, tu colles sur ton Mac. Ici, ce serait la version Google.

Un petit changement, une grande différence

Si Google réussit son intégration, Android bénéficierait enfin d’une vraie continuité multi-appareils : tu pourrais copier un texte sur ton téléphone, le coller sur ton PC, revenir sur une tablette et recoller le même contenu. Pas besoin d’applis supplémentaires, pas besoin de bidouilles.

Pour le moment, les tests repérés dans le Pixel System Service montrent que la synchro concerne uniquement du texte, les images ne sont pas encore prises en charge, la fonctionnalité dépend de Google Play Services, et tout cela semble prévu pour Android 17.

Les fonctionnalités multi-appareils deviennent la nouvelle bataille

Android a beau être plus flexible que l’écosystème Apple, il manquait encore ce genre de fluidité. Et, le timing n’est pas un hasard. En effet, Google vient déjà de créer la surprise en permettant au Pixel 10 d’utiliser AirDrop pour partager des fichiers avec un iPhone, une première mondiale, obtenue sans accord préalable d’Apple. Résultat : l’interopérabilité devient la tendance du moment.

Le presse-papiers universel serait donc une nouvelle pierre dans cette stratégie.

Pourquoi c’est important ? Cela pourrait rendre Android enfin aussi fluide qu’un iPhone/iPad/Mac ensemble, renforcer l’intérêt des Chromebook, simplifier la vie de millions d’utilisateurs multitâches, et éviter de dépendre de services Apple… tout en égalant leurs meilleures idées.

Ce n’est pas la fonctionnalité la plus spectaculaire, mais c’est l’un de ces petits détails qui rendent un système vraiment agréable au quotidien.