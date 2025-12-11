Xiaomi développe Mi Chat, un assistant IA basé sur le modèle performant MiMo-7B-RL

Xiaomi fait un pas de plus dans sa transformation en géant de l’intelligence artificielle. Selon une nouvelle fuite provenant du compte WeChat Du Jia, la marque développe un assistant Q&A intelligent baptisé Mi Chat, et la première version du produit serait déjà finalisée.

Cette application grand public servira vraisemblablement d’interface principale pour MiMo-7B-RL, le modèle de langage maison que Xiaomi a présenté plus tôt cette année dans le cadre de son expansion massive dans l’IA.

MiMo-7B-RL : un « petit » modèle aux performances surprenantes

Malgré ses 7 milliards de paramètres, MiMo-7B-RL a déjà fait sensation en surpassant des modèles nettement plus grands — dont OpenAI o1-mini et Alibaba Qwen QwQ-32B-Preview — sur plusieurs benchmarks clés :

AIME 24/25

LiveCodeBench v5

Ces tests portent notamment sur les capacités de raisonnement mathématique et sur la qualité du code généré. Une performance inattendue qui a immédiatement attiré l’attention du secteur.

Xiaomi travaillerait déjà à étendre et renforcer ce modèle, et Mi Chat serait conçu comme la vitrine pensée pour le grand public — l’équivalent de ChatGPT, Gemini ou Claude, mais intégré profondément dans l’écosystème de Xiaomi.

Une pièce centrale dans la stratégie « Human x Car x Home »

L’arrivée de Mi Chat s’inscrit directement dans la vision stratégique de Xiaomi : fusionner l’IA avec son triptyque Humain × Voiture × Maison.

Cela signifie que Mi Chat ne serait pas seulement un chatbot, mais potentiellement un assistant pour les smartphones Xiaomi, pour les voitures électriques HyperOS de Xiaomi, pour les appareils connectés de la maison, et même pour les futurs robots personnels.

Un assistant avec des capacités de raisonnement avancées pourrait unifier toutes ces expériences — une ambition analogue à celle d’Apple Intelligence ou de Samsung Gauss, mais à plus grande échelle matérielle.

Xiaomi mise très gros sur l’IA — jusqu’au sommet de l’entreprise

Le président de Xiaomi, Lu Weibing, confirme que l’entreprise investit massivement dans l’IA depuis plusieurs trimestres. Selon lui, les progrès réalisés sur les modèles de langage dépassent déjà leurs prévisions.

La direction souhaite maintenant passer de la phase “R&D” à la phase “intégration profonde dans le monde réel”.

De plus, le fondateur Lei Jun s’implique personnellement dans le renforcement de l’équipe d’IA. Il a récemment recruté plusieurs talents clés, dont Luo Fuli, ancien spécialiste de DeepSeek, aujourd’hui coauteur d’un papier académique publié avec l’Université de Pékin.

Prochaine étape : annonce officielle le 17 décembre

Xiaomi devrait dévoiler Mi Chat en détail lors de la Conférence Partenaires Human Car Home 2025, le 17 décembre à Pékin. Lu Weibing et Luo Fuli sont attendus sur scène pour donner un premier aperçu de la vision finale de Mi Chat.

Xiaomi possède trois atouts uniques :

Un modèle maison performant (MiMo) Un vaste écosystème matériel (smartphones, IoT, voitures, robotique) Un focus sur l’intégration dans le monde physique, pas seulement le cloud

Si Mi Chat fonctionne aussi bien que les benchmarks le suggèrent, Xiaomi pourrait très vite devenir un acteur majeur dans le domaine des assistants IA grand public.