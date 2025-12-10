Accueil » iFixit lance son application avec « FixBot », un assistant IA pensé pour vous guider dans vos réparations

Réparer soi-même ses appareils peut être extrêmement satisfaisant… mais aussi angoissant. Beaucoup aimeraient se lancer dans le DIY sans savoir par où commencer, ni avoir la confiance nécessaire. iFixit veut changer tout cela avec sa nouvelle application mobile, qui introduit FixBot, un assistant IA conçu pour guider pas à pas dans n’importe quelle réparation.

Cette application marque également le retour d’iFixit à une app Android et iOS complète. Jusqu’ici, les utilisateurs Android devaient se contenter d’une version GitHub ou de l’app réservée à la station de soudage FixHub. Désormais, l’ensemble de l’écosystème iFixit est accessible directement sur smartphone.

Une application complète pour tout réparer

Même sans FixBot, la nouvelle app est déjà une petite révolution. Elle permet d’accéder à toute la bibliothèque de guides de réparation, de commander facilement pièces et outils, d’apprendre à utiliser ces outils, de surveiller l’état de santé de la batterie de votre téléphone, et de recevoir des alertes lorsque le remplacement devient nécessaire.

Mais c’est FixBot qui apporte la véritable nouveauté.

FixBot : un assistant IA entraîné sur la base de données d’iFixit

FixBot se présente comme un technicien expert dans votre poche.

Vous pouvez lui dire :

« Mon téléphone s’éteint à 30 %. »

« Ma machine à laver ne vidange plus. »

« Mon robot tondeuse cale sans arrêt. »

FixBot va alors :

Poser des questions de diagnostic, Éliminer les pistes une par une, Expliquer son raisonnement comme un pro, Afficher le guide iFixit correspondant, Sélectionner les pièces et outils nécessaires.

iFixit résume cela ainsi : « Il réfléchit à voix haute comme le ferait un technicien expérimenté ».

Et en pratique ?

Lors des premiers tests, FixBot s’est montré efficace si vous connaissez déjà l’appareil, vous le sélectionnez et FixBot trouve immédiatement le bon guide. Si vous ne savez pas exactement ce que vous manipulez, vous pouvez prendre une photo : FixBot identifie l’objet, parfois même sa variante (par exemple : un Joy-Con droit, et non un Joy-Con générique).

L’identification est un peu lente (plusieurs dizaines de secondes dans certains cas), mais il s’agit d’une toute première version.

Des limites persistent

Pour les appareils sans guide dédié — comme le four vapeur Anova Precision Oven, testé dans l’app — FixBot reste très généraliste. Il n’a pas pu préciser où se trouvait le fusible thermique, comment ouvrir l’appareil, quel tournevis utiliser.

En clair : très bon lorsque l’information existe, moins bon dans les zones grises — un constat typique de l’IA en 2025.

D’où viennent ses connaissances ?

FixBot puise ses réponses dans les guides iFixit, les manuels PDF, les forums utilisateurs, les documents constructeurs lorsqu’ils existent, des recherches ciblées, des informations issues de modèles similaires.

L’objectif : constituer la plus grande base de connaissances de réparation jamais intégrée à une IA.

Pour le moment, FixBot est entièrement gratuit. iFixit prévoit toutefois de limiter les usages dans la version gratuite, de réserver les commandes vocales et l’upload de documents à un abonnement 4,99 dollars / mois.

Disponible dès maintenant sur iOS et Android

L’application peut être téléchargée sur le Google Play Store, et sur l’App Store. Pour remplacer une batterie, sauver une manette ou prolonger la vie d’un appareil coûteux, FixBot transforme une réparation stressante en un projet accessible — voire amusant.