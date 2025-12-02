Accueil » Apple : le patron de l’IA John Giannandrea quitte ses fonctions, Siri et Apple Intelligence en suspens

Apple : le patron de l’IA John Giannandrea quitte ses fonctions, Siri et Apple Intelligence en suspens

Apple : le patron de l’IA John Giannandrea quitte ses fonctions, Siri et Apple Intelligence en suspens

Changement majeur au sommet de l’IA chez Apple. Le vétéran recruté chez Google en 2018 pour remettre Siri sur les rails et piloter la stratégie IA de Cupertino, John Giannandrea, vient d’annoncer qu’il se retire de son poste de SVP Machine Learning & AI Strategy. Il deviendra simple conseiller avant une retraite programmée au printemps 2026.

À un moment où Apple traverse l’une des périodes les plus sensibles de son histoire moderne côté IA — retards, pressions internes, plainte pour publicité mensongère — ce départ est loin d’être anodin.

John Giannandrea : Un départ en douceur… après une période de tensions

Apple a salué l’apport de Giannandrea : « Depuis 2018, John a joué un rôle essentiel dans notre stratégie IA et machine learning, construisant une équipe de classe mondiale et déployant des technologies clés ».

Son périmètre était colossal :

Apple Foundation Models

Siri & Search

Machine Learning Research

Infrastructure IA

Mais, selon Bloomberg, la situation s’est tendue ces derniers mois. Tim Cook aurait perdu confiance dans la capacité de Giannandrea à mener la prochaine génération de Siri, au point de confier une partie des efforts IA à un autre leader : Mike Rockwell (le père du Vision Pro).

Les déboires de Siri et d’Apple Intelligence en arrière-plan

Ce départ intervient alors qu’Apple a repoussé la sortie de la nouvelle version “personnalisée” de Siri (« cela prend plus de temps que prévu »), a évité le sujet Siri lors de la WWDC 2025, fait face à une plainte pour publicité mensongère concernant les capacités IA de l’iPhone 16, n’a pas encore livré plusieurs fonctions d’Apple Intelligence promises à l’été 2024.

Certes, Apple Intelligence existe déjà, et certains outils sont disponibles. Mais, le cœur du projet — le Siri nouvelle génération — se fait toujours attendre.

Amar Subramanya : un nouveau visage pour relancer l’IA d’Apple

Pour tourner la page, Apple annonce le nom de son nouveau leader : Amar Subramanya, ancien cadre de Google pendant 16 ans, puis VP AI chez Microsoft.

Un profil de chercheur appliqué, habitué à transformer des travaux scientifiques en produits réels — exactement ce dont Apple a besoin pour rattraper son retard face à OpenAI, Meta ou Google.

Il prendra la tête de l’ensemble des équipes IA et rapportera directement à Craig Federighi… signe d’un réalignement stratégique.

Apple précise : « L’expérience d’Amar dans l’intégration de la recherche IA dans des produits sera essentielle pour nos futures fonctionnalités Apple Intelligence ».

Vers un Siri nouvelle génération… propulsé par Google ?

Selon Bloomberg, le futur Siri — attendu au printemps 2026 — pourrait s’appuyer sur une version customisée de Gemini, le modèle de Google.

Une collaboration impensable il y a encore deux ans, mais rendue nécessaire par la pression du marché, la maturité supérieure des modèles occidentaux, et le retard accumulé par les équipes IA d’Apple.

Tim Cook promet déjà “plus de modèles IA à venir” au sein d’Apple Intelligence.

Une transition qui marque un tournant dans la stratégie IA d’Apple

Le départ de Giannandrea n’est pas seulement un changement de personne. C’est le signe d’une recomposition profonde avec un recentrage de l’IA sous l’autorité directe de Craig Federighi, une collaboration externe renforcée, une accélération du développement d’un Siri réellement intelligent, et une adoption probable d’un modèle hybride (Foundation Models Apple + Gemini custom).

Plus largement, c’est Apple qui admet — enfin — que son approche fermée et prudente de l’IA ne suffit plus.

La prochaine génération de Siri, attendue en 2026, devra être à la hauteur des attentes après trois ans de promesses, de reports et de concurrence féroce de ChatGPT, Meta AI, Gemini et consorts.