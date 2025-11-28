Accueil » Google monétise l’IA : des publicités sponsorisées apparaissent dans le AI Mode

Google monétise l’IA : des publicités sponsorisées apparaissent dans le AI Mode

Google affiche désormais officiellement des publicités sponsorisées dans les résultats de recherche générés par l’AI Mode basé sur Gemini.

On savait tous que cela finirait par arriver, mais le fait que ces annonces apparaissent maintenant dans la version publique confirme que le déploiement est lancé.

Où apparaissent les publicités dans « AI Mode » ?

Pour l’instant, les cartes sponsorisées apparaissent tout en bas des réponses générées par Gemini. Si tu obtiens une réponse longue et détaillée, les publicités sont discrètement placées à la toute fin — clairement marquées comme « sponsored », dans un format visuellement similaire aux cartes de liens organiques juste au-dessus.

Plusieurs utilisateurs ont déjà partagé des captures montrant ces publicités, ce qui confirme un déploiement progressif.

Les pubs semblent cibler des recherches à forte valeur commerciale, notamment :

demandes de services chauffage, ventilation et climatisation,

toilettage canin,

autres recherches où l’utilisateur veut engager quelqu’un immédiatement.

Bref, Google commence exactement là où les annonceurs paient le plus.

Ce n’est plus une expérience limitée

Contrairement aux premiers tests visibles uniquement dans Google Labs, ces publicités apparaissent désormais en dehors de l’environnement expérimental. Cela signifie que Google passe en mode déploiement réel, destiné au grand public.

On ne sait pas encore combien de temps cela prendra pour toucher tout le monde, mais la présence des publicités dans la version stable montre que le processus est en cours.

Ce qui va probablement arriver ensuite

Si l’on se fie aux habitudes de Google :

aujourd’hui : pubs en bas de page, discrètes ;

demain : pubs mieux intégrées, plus visibles ;

plus tard : pubs directement au milieu des réponses IA (comme dans les résultats classiques).

C’est quasiment une certitude dès qu’il s’agit d’optimiser les revenus.

ChatGPT : un modèle sans pubs… pour l’instant

Google peut intégrer des publicités à grande échelle car l’infrastructure existe déjà. ChatGPT, lui, n’a pas ce modèle économique — mais il est probable que l’IA générative ne reste pas sans publicité éternellement, que ce soit via du placement sponsorisé, des contenus mis en avant ou des partenariats commerciaux.

Google a récemment ajouté des options pour masquer plus facilement les résultats sponsorisés dans la recherche classique. Mais dans le « AI Mode », aucun bouton « masquer », aucune option de contrôle visible.

Pour l’instant, c’est imposé tel quel. Mais, Google pourrait éventuellement ajouter des contrôles si la pression (ou les régulateurs) s’intensifie.

Google commence doucement, mais sûrement, à monétiser les réponses IA. Les annonces sont pour l’instant discrètes, mais leur présence dans la version officielle confirme que les pubs arriveront progressivement pour tous les utilisateurs.