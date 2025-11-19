Accueil » Abidur Chowdhury : Le designer de l’iPhone Air quitte Apple pour une startup d’IA

Abidur Chowdhury : Le designer de l’iPhone Air quitte Apple pour une startup d’IA

Abidur Chowdhury : Le designer de l'iPhone Air quitte Apple pour une startup d'IA

Figure montante du design chez Apple, narrateur de la présentation de l’iPhone Air et acteur clé de ce produit ambitieux, Abidur Chowdhury quitte l’entreprise.

Une décision qui surprend en interne, et qui illustre un phénomène inquiétant pour Apple : la fuite continue de talents vers l’IA.

Une ascension remarquable stoppée net

L’annonce est tombée comme une surprise. Selon les informations rapportées, Chowdhury était en pleine progression au sein de l’équipe design d’Apple. Son profil discret, mais reconnu faisait de lui un candidat naturel pour prendre davantage d’importance dans les années à venir.

Et pour cause : Apple l’avait choisi pour narrer l’introduction de l’iPhone Air, un rôle généralement réservé à un exécutif de premier plan. Le message était clair : Chowdhury était devenu un visage public, un symbole du renouveau esthétique de la marque.

Son départ, juste après cette mise en lumière, en dit long sur les tensions qui traversent Apple.

L’iPhone Air, un projet qu’il a marqué de son empreinte

L’iPhone Air représentait une nouvelle piste dans la stratégie produit de Cupertino : un design allégé, plus sculptural, plus ambitieux en fabrication, pensé pour incarner une nouvelle philosophie matérielle. Chowdhury y a joué un rôle central — au point d’apparaître à l’écran lors de sa présentation.

Que cet investissement aboutisse à un départ précipité pose deux hypothèses :

soit il ne se reconnaissait plus dans la direction prise par Apple ;

soit une opportunité dans l’IA s’est révélée trop importante pour être refusée.

L’appel des startups IA : Apple face à une vraie fuite de cerveaux

Chowdhury rejoint une startup spécialisée dans l’intelligence artificielle — une trajectoire désormais fréquente chez Apple. Depuis deux ans, plusieurs ingénieurs, chercheurs et créatifs quittent Cupertino pour des entreprises IA plus jeunes, plus agiles et mieux financées.

L’attractivité des startups IA repose sur une croissance explosive, une culture d’innovation débridée, et des packages financiers parfois difficilement égalables.

Dans le même temps, Apple souffre d’un retard perçu dans l’IA conversationnelle. Siri peine à convaincre, et le virage « Apple Intelligence » n’a pas encore totalement rassuré les talents internes.

Chowdhury, lui, ne travaillait pas sur Siri. Mais, il semble avoir vu dans l’IA quelque chose qu’Apple ne pouvait plus lui offrir : une projection réelle sur l’avenir de la technologie.

Un signal faible… ou une alerte majeure ?

Le départ d’un designer ne remet pas en cause les plans produits d’Apple. Mais celui d’un talent mis en avant publiquement quelques mois plus tôt révèle un malaise plus profond : Apple perd en pouvoir d’attraction auprès des créateurs qui façonnent ses produits.

Dans un contexte où l’IA redéfinit toute la chaîne de valeur technologique — des interfaces aux services, des workflows aux expériences utilisateur — ne pas garder ses talents clés devient un risque stratégique.

Chowdhury a sans doute fait le choix le plus rationnel pour sa carrière. Pour Apple, en revanche, c’est un rappel douloureux : la bataille de l’IA ne se joue pas seulement dans les centres de données… mais aussi dans les studios de design.

Et chaque départ rend cette bataille un peu plus difficile.