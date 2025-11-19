Accueil » Android 17 intègrerait le remapping des manettes au niveau du système

Android 17 intègrerait le remapping des manettes au niveau du système

Android 17 intègrerait le remapping des manettes au niveau du système

Google semble préparer l’une des évolutions les plus demandées depuis des années : un véritable support manette intégré, personnalisable et pensé pour le jeu. Si les indices repérés dans les dernières versions bêta se confirment, Android 17 pourrait marquer un tournant majeur pour le gaming mobile.

Une refonte du support manette directement intégrée au système

Selon Android Authority, plusieurs lignes de code découvertes dans les builds d’Android 17 révèlent la présence d’un outil natif de remapping des contrôles. Concrètement, les joueurs pourraient bientôt personnaliser chaque bouton d’un contrôleur Bluetooth ou USB-C : paddles arrière, gâchettes, bumpers, croix, sticks… rien n’y échapperait.

Jusqu’ici, ce niveau de personnalisation nécessitait des applications tierces souvent bancales ou des surcouches propriétaires. En intégrant ce remapping directement dans Android, Google se rapproche enfin de l’expérience offerte par les consoles et les PC.

Une autre fonctionnalité très attendue : mapper une manette sur les commandes tactiles

Plus intéressant encore, Android 17 pourrait permettre de lier des commandes physiques à des actions tactiles. Une avancée énorme pour les jeux qui ne proposent pas de support manette natif, et ils sont nombreux.

Cela signifie que même un titre ancien — ou un jeu qui n’a jamais pensé son interface autrement qu’avec des boutons virtuels — pourrait devenir pleinement jouable à la manette. Une amélioration attendue de longue date, qui pourrait transformer l’accès aux jeux rétro, aux émulateurs ou à certains titres mobiles mal optimisés.

Un écosystème matériel qui attendait ce rattrapage

Depuis plusieurs années, le matériel Android s’est envolé, tandis que le volet logiciel peine à suivre.

Entre le OnePlus 15, l’iQOO 15 ou le RedMagic 11 Pro refroidi par chambre à vapeur, les smartphones gaming exploitent pleinement les possibilités du Snapdragon 8 Elite Gen 5. En théorie, ce sont des machines de jeu redoutables.

En pratique, l’expérience reste inégale, faute de fonctionnalités système à la hauteur.

Si Google finalise ces nouveautés, les joueurs pourraient enfin ressentir la différence entre benchmarks spectaculaires… et gameplay réellement fluide et cohérent.

Rien d’officiel, mais un signal fort

Google teste régulièrement des fonctions qui ne voient jamais le jour. Mais, le niveau d’intégration et le degré de finition observé dans les builds actuelles laissent penser que l’entreprise prend le sujet très au sérieux.

Si tout se confirme, Android 17 pourrait devenir la mise à jour qui offre au mobile ce que les joueurs demandent depuis une décennie : un support manette fiable, unifié et compatible avec tout l’écosystème.

Un changement qui tombe à point nommé alors que l’émulation PC sur Android progresse à grande vitesse, brouillant encore un peu plus les frontières entre smartphone et console portable.