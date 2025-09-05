fermer
Amazfit T-Rex 3 Pro : la nouvelle montre des sportifs extrêmes avec titane, verre saphir et cartes hors ligne

À l’IFA 2025 de Berlin, Amazfit a levé le voile sur sa nouvelle T-Rex 3 Pro, une smartwatch premium pensée pour les traileurs, coureurs d’ultra-distance et passionnés d’outdoor.

Plus robuste, plus précise et plus autonome, elle intègre plus d’une douzaine de nouveautés par rapport à la T-Rex 3, dont un boîtier en titane, un verre saphir, une lampe torche intégrée et des cartes hors ligne interactives.

Amazfit T-Rex 3 Pro : Un design taillé pour l’endurance

La T-Rex 3 Pro est conçue pour résister aux environnements extrêmes :

  • Lunette et boutons en titane grade 5, plus léger et plus solide que l’acier.
  • Écran protégé par verre saphir, anti-rayures et ultra-résistant.
  • Fonctionnement garanti de -30 °C à +70 °C.
  • Lampe torche LED bicolore avec mode SOS intégré.

Disponible en deux tailles (44 mm et 48 mm), elle embarque un écran AMOLED de 1,32 ou 1,5 pouce, capable de grimper jusqu’à 3 000 nits, garantissant une lisibilité parfaite en plein soleil.

Cartographie avancée et GPS plus précis

Grande nouveauté : la T-Rex 3 Pro propose des cartes hors ligne gratuites (urbaines, topographiques, ski), enrichies de points d’intérêt et désormais interactives. Les utilisateurs peuvent rechercher des lieux, créer des itinéraires personnalisés ou laisser l’IA générer un parcours automatiquement selon une distance et une direction.

Côté précision, Amazfit introduit une antenne GPS à polarisation circulaire avec support double fréquence et compatibilité avec 6 systèmes satellitaires (GPS, Galileo, etc.). Résultat : un suivi plus fiable de l’allure, même sous forêt dense ou en canyon urbain.

La montre prend en charge plus de 180 disciplines, dont la course, la musculation, les sports nautiques et même le HYROX, discipline fitness en plein essor. Les données s’intègrent dans Zepp App, mais aussi sur Strava et d’autres plateformes.

Suivi santé et récupération intelligent

La T-Rex 3 Pro intègre le nouveau capteur PPG BioTracker 6.0, qui surveille :

  • VO2 max, charge d’entraînement, temps de récupération.
  • Variabilité de la fréquence cardiaque (HRV).
  • Sommeil et score de fatigue avec BioCharge™ Energy.

Grâce à Zepp OS 5.0, elle fournit aussi des alertes vocales, appels Bluetooth via son haut-parleur + micro, et contrôle vocal via Zepp Flow.

Autonomie et écosystème

Avec sa batterie en silicium-carbone, la T-Rex 3 Pro promet jusqu’à 25 jours d’autonomie (48 mm) et 19 jours (44 mm) en usage classique. En mode GPS continu + Always-On, elle atteint encore 20 h (48 mm) et 13 h (44 mm).

Elle s’intègre à l’écosystème Amazfit avec des accessoires comme le Helio Strap et la Helio Ring, et prend en charge ceintures cardio, capteurs de puissance et compteurs vélo tiers.

Prix et disponibilité

Prix unique : 399,90 € (toutes variantes).

  • 48 mm Tactical Black: disponible dès le 5 septembre.
  • 48 mm Black Gold: disponible fin septembre.
  • 44 mm Gold & Gray/Black Gold: lancement ultérieur.

Avec son boîtier titane, son verre saphir, ses cartes interactives et son autonomie record, la T-Rex 3 Pro se positionne comme une des montres GPS outdoor les plus complètes du marché. Un vrai outil pour les traileurs et ultra-runners, déjà validé par des champions à l’UTMB.

