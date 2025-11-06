Accueil » Apple prépare un abonnement « Creator Studio » pour les pros du design

Apple pourrait bien préparer une nouvelle plateforme dédiée aux créateurs, baptisée Apple Creator Studio.

Pour l’instant, les informations sont encore floues — il n’est pas clair s’il s’agit d’un abonnement, d’une suite d’applications ou d’un rebranding d’un logiciel existant — mais les indices découverts dans le code de la bêta iOS 26.2 suggèrent que quelque chose de grand se prépare.

Une fuite découverte dans iOS 26.2 bêta 1

Le célèbre codeur et leaker @aaronp613 a repéré une référence directe à « Apple Creator Studio » dans la première bêta développeur d’iOS 26.2.

Apple est généralement très vigilant pour cacher ses futurs projets dans le code, mais cette mention semble avoir échappé à la vigilance des ingénieurs de Cupertino.

Pour l’instant, on ne sait pas où précisément cette référence apparaît ni à quoi elle correspond — mais elle suffit à déclencher une vague de spéculations dans la communauté tech.

Trois théories principales émergent

Une suite d’applications créatives par abonnement

La première hypothèse, et la plus crédible, évoque un abonnement global donnant accès à toutes les applications « pro » d’Apple, un peu à la manière du Creative Cloud d’Adobe.

Ce « Apple Creator Studio » pourrait donc regrouper : Final Cut Pro, Logic Pro, Motion, Compressor, MainStage, et potentiellement Pixelmator Pro, depuis son acquisition par Apple en 2024.

Certains bruits de couloir évoquent un tarif d’environ 69,99 $/mois, similaire à Adobe, mais rien n’est confirmé.

Un rebranding de Pixelmator Pro

Apple ayant racheté Pixelmator Pro l’an dernier, certains pensent que « Creator Studio » pourrait être le nouveau nom commercial du logiciel Pixelmator Pro, intégré à macOS et iPadOS.

Cependant, cette hypothèse semble moins probable :

Des références à Pixelmator Pro pour iPad ont déjà été repérées.

Apple a aussi déposé des identifiants App Store distincts pour Motion, Compressor et MainStage, ce qui laisse penser à une suite complète plutôt qu’un simple rebranding.

Un hub unifié pour les créateurs

Autre possibilité : Apple Creator Studio pourrait être un centre de gestion ou une plateforme centralisée pour coordonner plusieurs outils de création, un peu comme Adobe Creative Cloud Desktop.

Ce « Studio » servirait alors à :

Gérer licences et abonnements,

Synchroniser projets entre Mac, iPad et iPhone,

Accéder à des ressources cloud (fichiers, polices, templates).

Ce scénario s’intègre parfaitement à la stratégie d’Apple visant à rendre ses apps Pro multiplateformes.

Un pas de plus dans la stratégie « Services » d’Apple

Depuis plusieurs années, les services représentent un pilier majeur de la croissance d’Apple. En 2024, ils ont généré plus de 100 milliards de dollars de revenus, et l’entreprise continue d’étendre ses offres avec : Apple One, Apple TV+, Apple Arcade, et désormais, potentiellement, Apple Creator Studio pour les professionnels de la création.

Un abonnement « tout-en-un » pour les créatifs permettrait à Apple de fidéliser une base d’utilisateurs professionnels tout en concurrençant directement Adobe et Canva Pro.

Pourquoi c’est une bonne idée (et pourquoi ça excite la communauté) ?

Les utilisateurs de la suite pro d’Apple réclament depuis longtemps une intégration plus fluide entre leurs outils. Imaginez monter une vidéo sur Final Cut Pro sur Mac, retoucher une image sur Pixelmator sur iPad, composer une bande-son dans Logic Pro, le tout sous un seul abonnement et une synchronisation cloud transparente. C’est ce que beaucoup espèrent avec Creator Studio.

Le lancement public d’iOS 26.2 est attendu en décembre 2025, et il est possible qu’Apple en profite pour annoncer officiellement Creator Studio.

Qu’il s’agisse d’un abonnement tout-en-un pour créatifs ou d’un nouveau hub logiciel, Apple Creator Studio pourrait marquer le début d’une nouvelle ère pour les artistes, monteurs, musiciens et designers.

Apple miserait ainsi sur ce qui fait sa force : l’écosystème intégré et la simplicité d’usage, tout en renforçant son empire des services.