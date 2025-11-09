Google rend son application Horloge exclusive aux Pixel Watch

Les différences entre les interfaces Wear OS des différentes marques ont toujours été plus discrètes que celles entre les surcouches Android, mais cela est en train de changer.

Google semble vouloir réserver ses meilleures applis à sa gamme Pixel Watch, et la dernière victime de cette stratégie est l’application Google Horloge.

Google Horloge devient exclusive aux Pixel Watch

Google a confirmé que son application Horloge pour Wear OS ne sera désormais disponible que sur les montres Pixel Watch.

Autrement dit :

L’application ne peut plus être téléchargée ni mise à jour depuis le Play Store sur les autres montres Wear OS.

Les montres non Pixel qui l’ont déjà installée pourront encore l’utiliser, mais ne recevront plus de mises à jour ni correctifs.

Cela signifie pas de nouvelles fonctionnalités, pas d’optimisations, et aucun patch de sécurité à venir pour ces utilisateurs. Google justifie cette décision en expliquant que « les fabricants de montres proposent leurs propres applications horloge sur Wear OS ».

C’est vrai pour certains, comme Samsung avec son application native sur la Galaxy Watch, mais pas pour tous les fabricants.

Pourquoi c’est un vrai problème ?

L’ironie, bien sûr, c’est que regarder l’heure est la première fonction d’une montre… et que Google retire précisément l’app qui gère cette fonction sur son propre système d’exploitation.

Les conséquences :

Perte d’accès aux correctifs de bugs ou failles de sécurité.

Risque de compatibilité avec de futures versions de Wear OS.

Obligation d’utiliser une application tierce pour gérer les alarmes, minuteries ou chronomètres.

Un schéma déjà vu avec l’app Météo

Ce n’est pas la première fois que Google agit ainsi : il y a peu, la société avait déjà rendu son application Météo exclusive aux Pixel Watch, au détriment des autres modèles Wear OS.

Ce choix confirme une stratégie claire : Google semble vouloir resserrer son écosystème et positionner la Pixel Watch comme « la vraie » montre Wear OS, au lieu d’un simple modèle parmi d’autres.

Un virage à 180° pour Wear OS

Pendant longtemps, Google prônait l’ouverture : son ambition initiale était de rendre ses apps disponibles sur toutes les montres Wear OS, quelle que soit la marque (Samsung, Fossil, Mobvoi, etc.). Mais désormais, le message est clair : « Si vous voulez l’expérience complète Google, achetez du Google ».

C’est une logique analogue à celle d’Apple — mais pour un système censé être ouvert et partagé.

Les utilisateurs concernés :

Les Pixel Watch 1 et 2 ne verront aucun changement : Google Clock restera intégrée et mise à jour.

Les montres Samsung Galaxy Watch, Mobvoi TicWatch, ou autres modèles Wear OS perdront l’accès aux mises à jour de l’app.

Les utilisateurs devront se tourner vers des alternatives tierces, comme Alarm Clock for Wear, Simple Alarm, ou les apps horloge intégrées par leur constructeur.

Google envoie un message clair : Wear OS devient une vitrine pour les produits Pixel, et non plus une plateforme universelle. C’est un choix stratégique risqué — il fragilise la confiance des marques partenaires et divise l’expérience utilisateur.

En résumé : même pour lire l’heure, il faudra bientôt une Pixel Watch.