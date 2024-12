Waymo à Tokyo : Les voitures autonomes débarquent au Japon !

La filiale d’Alphabet spécialisée dans les véhicules autonomes, Waymo, va déployer ses véhicules pour la première fois sur les routes publiques d’un marché étranger, en l’occurrence Tokyo, au Japon.

Waymo présente cette initiative comme un « road trip » destiné à collecter des données sur les subtilités de la conduite japonaise, notamment la circulation à gauche et la navigation dans un environnement urbain dense. En pratique, environ 25 véhicules seront envoyés, avec une arrivée prévue dès le début de l’année 2025. Pour l’instant, les véhicules seront conduits manuellement par des chauffeurs spécialisés afin de réaliser des cartographies détaillées de la ville.

Ces véhicules seront gérés en collaboration avec Nihon Kotsu, le plus grand opérateur de taxis de Tokyo, et intégreront également GO, une application de réservation de taxis très populaire au Japon. Cela laisse entrevoir un potentiel déploiement futur d’une flotte autonome, même si Waymo reste pour l’instant prudent dans ses annonces.

« Bien que nous aspirions à apporter les avantages de sécurité du Waymo Driver à l’échelle mondiale, nous n’avons pas l’intention de servir des passagers à Tokyo pour le moment », a déclaré Sandy Karp, porte-parole de Waymo. « Nous voulons comprendre comment notre technologie s’intègre dans le paysage des transports existants tout en collaborant avec les responsables locaux et les communautés ».

Des premiers tests manuels avant la conduite autonome

Les véhicules Waymo seront opérés par des spécialistes formés, employés par Nihon Kotsu. Une fois les premières phases de collecte de données et de cartographie complétées, l’entreprise prévoit une transition vers une conduite autonome avec un chauffeur de sécurité à bord. Cependant, Waymo n’a pas précisé si cette étape pourrait évoluer vers une exploitation entièrement sans conducteur à l’avenir.

Pour cette phase initiale, les véhicules seront géolocalisés dans certains quartiers spécifiques de Tokyo, notamment Minato, Shinjuku, Shibuya, Chiyoda, Chūō, Shinagawa, et Kōtō.

L’inclusion de l’application GO dans le partenariat stratégique pourrait indiquer une intégration future des véhicules autonomes de Waymo dans un service de mobilité local, comme c’est déjà le cas aux États-Unis. Aux États-Unis, Waymo a en effet rendu ses véhicules autonomes disponibles via l’application Uber dans des villes comme Austin et Atlanta.

Actuellement, le service robotaxi de Waymo aux États-Unis est en pleine croissance, bien que progressif. L’entreprise exploite environ 700 véhicules dans plusieurs villes comme San Francisco, Los Angeles, Austin et Phoenix. Waymo prévoit également de lancer un service robotaxi en exclusivité avec Uber à Atlanta et prévoit de s’étendre à Miami d’ici 2026. Alphabet, la maison-mère de Waymo, a récemment indiqué que ses véhicules fournissaient environ 175 000 trajets payants par semaine, soit environ 1 million de miles parcourus.

Tokyo : un choix stratégique pour Waymo

Le Japon est un marché prometteur, notamment en raison de la pénurie croissante de chauffeurs de taxi. Toutefois, le pays reste à la traîne par rapport à des leaders comme les États-Unis et la Chine dans le développement de véhicules autonomes.

Toyota et Nissan, deux des plus grands constructeurs automobiles japonais, concentrent d’ailleurs leurs efforts de déploiement de robotaxis en Chine grâce à des partenariats avec des opérateurs locaux. Par conséquent, la présence de Waymo au Japon pourrait marquer un tournant pour le pays dans l’adoption des véhicules autonomes.

Waymo face à une concurrence en retrait

Ce déploiement international survient à un moment où plusieurs entreprises, comme General Motors, revoient leurs ambitions en matière de robotaxis. GM a récemment annoncé qu’elle cesserait de financer Cruise, sa division de véhicules autonomes, pour se concentrer sur les technologies d’assistance à la conduite et les véhicules autonomes destinés aux particuliers.

Avec cette initiative à Tokyo, Waymo cherche à démontrer sa confiance dans sa technologie et à solidifier sa position comme leader mondial des véhicules autonomes. Bien que la mise en place d’un service robotaxi à grande échelle dans la capitale japonaise semble encore lointaine, ces tests marquent une étape stratégique cruciale pour l’expansion internationale de Waymo.