vivo Watch GT 2 : écran 2400 nits, IA DeepSeek et jusqu’à 33 jours d’autonomie dès 60 €

En marge du lancement de ses nouveaux vivo X300 et de la tablette vivo Pad 5e, vivo a dévoilé sa nouvelle montre connectée vivo Watch GT 2.

Évolution directe du précédent modèle, cette smartwatch mise sur un design raffiné, un écran ultra-lumineux, et surtout une intégration poussée de l’IA grâce à Blue OS 3.0 et au moteur DeepSeek.

vivo Watch GT 2 : Un design carré élégant et un écran AMOLED très lumineux

LavVivo Watch GT 2 adopte un boîtier en alliage d’aluminium et un écran AMOLED 2,07 pouces légèrement incurvé (2.5D), affichant une résolution de 432×514 pixels et un taux de rafraîchissement de 60 Hz.

Avec une luminosité maximale de 2400 nits, la montre reste parfaitement lisible en plein soleil — un atout rare sur ce segment de prix.

Disponible en versions Bluetooth ou eSIM, elle conserve un poids contenu de 35,8 grammes, et propose un système de bracelet à retrait rapide pour changer de style en un clic.

Couleurs disponibles : Bleu, Rose, Noir et Blanc spatial — avec des cadrans assortis à chaque finition.

Blue OS 3.0 et assistant IA DeepSeek

Sous le capot, la vivo Watch GT 2 tourne sous Blue OS 3.0, le système maison de Vivo dédié aux wearables. Cette version introduit une IA conversationnelle DeepSeek, capable de répondre à vos questions en temps réel, d’aider à planifier vos entraînements ou de proposer des conseils santé personnalisés.

L’interface offre aussi une navigation fluide et personnalisable, ainsi qu’une intégration complète avec les smartphones Vivo et iQOO.

Plus de 100 modes sportifs et un coach intelligent

La montre prend en charge plus de 100 sports, accompagnés de programmes d’entraînement et de coachs professionnels. Une nouveauté marquante est le coach de tennis intégré, capable d’analyser les mouvements de raquette, la vitesse de frappe et d’afficher des données détaillées en temps réel.

Côté suivi santé, on retrouve les fonctions classiques mais complètes :

Suivi continu du rythme cardiaque et de la SpO₂,

Analyse du sommeil, suivi du stress, exercices respiratoires,

Détection du cycle menstruel,

Capteur de bruit ambiant pour la protection auditive.

Autonomie record : jusqu’à 33 jours

L’un des points forts de la vivo Watch GT 2 est sans doute son autonomie : le modèle Bluetooth dispose d’une batterie d’une capacité de 695 mAh offrant une autonomie jusqu’à 33 jours, tandis que la version eSIM et sa batterie de 595 mAh offre jusqu’à 8 jours d’autonomie avec la connectivité cellulaire active.

Même en usage intensif avec capteurs et notifications actives, vivo promet plusieurs semaines d’endurance — un chiffre impressionnant face à la concurrence.

La Watch GT 2 embarque une connectivité moderne et polyvalente : Bluetooth 5.4, LTE via eSIM (avec micro et haut-parleur pour les appels), GPS, GLONASS, GALILEO et Beidou pour la géolocalisation, et NFC pour les paiements sans contact.

Prix et disponibilité

Déjà disponible en précommande en Chine, la vivo Watch GT 2 sera commercialisée à partir du 17 octobre.

Voici les prix :