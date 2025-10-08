Accueil » Facebook Reels : Meta améliore son algorithme avec des vidéos plus récentes et les « bulles d’amis »

Facebook Reels : Meta améliore son algorithme avec des vidéos plus récentes et les « bulles d’amis »

Facebook Reels : Meta améliore son algorithme avec des vidéos plus récentes et les « bulles d’amis »

Meta continue de miser sur la vidéo courte pour relancer l’intérêt autour de Facebook. L’entreprise a annoncé une nouvelle mise à jour de son algorithme qui mettra davantage en avant des Facebook Reels personnalisés selon les goûts des utilisateurs, tout en intégrant de nouvelles fonctions sociales et de recherche.

Facebook Reels : Un moteur de recommandations plus intelligent

Meta explique avoir amélioré son moteur de recommandations afin qu’il « apprenne plus vite vos centres d’intérêt et vous montre des Reels plus récents et plus pertinents ».

L’un des changements majeurs concerne la fraîcheur du contenu : Facebook affiche désormais 50 % de Reels supplémentaires publiés le jour même. L’objectif est clair : montrer des vidéos plus actuelles et dynamiques, à la manière de TikTok. Les utilisateurs disposeront également d’un plus grand contrôle sur les vidéos qui leur sont proposées.

Il sera désormais possible de sélectionner « Pas intéressé » sur un Reel, ou signaler un commentaire indésirable, ce qui permettra à l’algorithme d’ajuster ses suggestions en conséquence.

Sauvegarde simplifiée et recommandations par l’IA

La fonctionnalité « Enregistrer » a aussi été revue. Les utilisateurs pourront plus facilement regrouper leurs Facebook Reels et publications préférées dans un seul espace.

Facebook introduit également une recherche améliorée par intelligence artificielle : des suggestions automatiques apparaîtront sous les vidéos, incitant à explorer davantage de contenus similaires — une approche inspirée de TikTok.

Des « bulles d’amis » pour renforcer les interactions

Autre nouveauté notable : les « Friend Bubbles », ou bulles d’amis. Elles s’affichent désormais en bas à gauche d’un Facebook Reel et permettent de voir si vos amis ont aimé la vidéo. Un simple appui sur la bulle ouvre une conversation privée avec l’ami en question, facilitant ainsi les échanges autour du contenu.

« Voir les likes de vos amis a toujours fait partie de l’ADN de Facebook. Avec les bulles, nous revenons à cette expérience communautaire originale », explique Meta dans un communiqué.

Meta mise gros sur la vidéo courte

Ces améliorations semblent déjà porter leurs fruits : selon le dernier rapport financier de Meta, le temps passé à regarder des vidéos sur Facebook a augmenté de plus de 20 % en un an. En juin, Meta avait déjà annoncé que toutes les vidéos Facebook seraient désormais des Reels, supprimant ainsi les limites de durée qui distinguaient les formats.

Cette évolution intervient alors que la société cherche à rivaliser avec TikTok et YouTube Shorts, tout en se démarquant avec des outils axés sur la personnalisation et les interactions entre amis.

Vers une expérience plus propre et plus personnalisée

Ces mises à jour devraient également aider Meta à réduire le contenu jugé indésirable, comme les Reels « trompeurs », de mauvaise qualité ou générés par IA.

Meta investit d’ailleurs massivement dans l’intelligence artificielle, notamment avec « Vibes », un nouveau flux de vidéos courtes exclusivement générées par IA dans son application Meta AI.