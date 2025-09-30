Accueil » Android : Google met-il fin à la liberté d’installation au nom de la sécurité ?

Android : Google met-il fin à la liberté d'installation au nom de la sécurité ?

L’un des piliers de l’écosystème Android a toujours été sa liberté : celle d’installer des applications depuis n’importe quelle source, et pas seulement via le Google Play Store.

Mais, cette ouverture — souvent vantée comme un avantage majeur face à l’écosystème verrouillé d’Apple — pourrait bientôt appartenir au passé.

Enregistrement obligatoire des développeurs, même hors Play Store

Google prévoit de mettre en place de nouvelles règles d’enregistrement pour les développeurs, qui imposeraient à chaque créateur d’applications de fournir une pièce d’identité gouvernementale, des identifiants d’application et des clés de signature.

Et cela même pour les apps distribuées en dehors du Play Store.

Concrètement, cela signifie que Google détiendrait les clés de toutes les installations d’apps sur Android, peu importe leur origine. Une décision qui pourrait bouleverser l’écosystème des applications alternatives.

F-Droid en danger, comme d’autres app stores alternatifs

Dans un article de blog, F-Droid — célèbre magasin d’applications open source — tire la sonnette d’alarme : ces règles pourraient « signer la fin du projet tel que nous le connaissons ». Depuis plus de 15 ans, F-Droid permet aux utilisateurs d’accéder à des applications gratuites, sans traçage ni publicité, en dehors de l’écosystème Google.

Mais si Google exige une vérification stricte pour tous les développeurs, y compris ceux opérant sur F-Droid ou d’autres plateformes open source, des centaines d’apps pourraient devenir inaccessibles. Certaines estimations évoquent la disparition potentielle de 30 % des 4 000 applications de F-Droid.

Google justifie la mesure par des raisons de sécurité

Selon Google, cette politique vise à limiter les risques de malware. Pourtant, les critiques dénoncent une justification peu convaincante : le Google Play Store lui-même n’est pas exempt de logiciels malveillants, malgré les contrôles automatisés de Google.

À l’inverse, des plateformes comme F-Droid misent sur la transparence du code open source et l’audit communautaire pour garantir la sécurité. Imposer un processus de vérification centralisé, avec l’obligation de fournir une pièce d’identité, risque de pénaliser injustement les petits développeurs et les projets à but non lucratif.

Un enjeu réglementaire international

La portée de cette décision pourrait dépasser le cadre technique. En Europe, le Digital Markets Act (DMA) oblige Google à permettre l’existence d’alternatives au Play Store. Si ces nouvelles règles freinent leur fonctionnement, elles pourraient être jugées anticoncurrentielles.

Aux États-Unis, les autorités enquêtent déjà sur la domination de Google dans la distribution d’applications Android. Ce durcissement des règles pourrait ajouter un nouvel argument aux enquêtes antitrust.

L’ouverture d’Android remise en question

Si personne ne conteste la nécessité de renforcer la sécurité des utilisateurs, centraliser le pouvoir d’autorisation des apps dans les mains de Google risque de trahir l’esprit d’ouverture d’Android. Ce changement de cap pourrait rapprocher la plateforme du modèle fermé d’iOS, avec moins de liberté pour les utilisateurs et plus de barrières pour les développeurs indépendants.

L’intention de sécuriser l’écosystème est louable, mais la méthode adoptée soulève de sérieuses inquiétudes. Si Google ne revoit pas sa copie, Android pourrait bien perdre ce qui faisait sa singularité : le choix, l’ouverture et l’indépendance.