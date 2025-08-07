Accueil » Galaxy Z Fold 7 : un test de durabilité en conditions réelles rassure sur sa solidité

Galaxy Z Fold 7 : un test de durabilité en conditions réelles rassure sur sa solidité

Alors que le Galaxy Z Fold 7 de Samsung fait parler de lui pour son design affiné, sa charnière repensée et une pliure moins marquée, une question demeure essentielle pour les futurs acheteurs : est-il vraiment durable à long terme ?

Samsung promet une charnière capable de supporter 500 000 pliages dans des conditions normales d’utilisation. Pour vérifier cette affirmation, le YouTubeur Tech IT, connu pour ses expériences concrètes sur les appareils mobiles, s’est lancé dans un test de pliage manuel en conditions réelles.

Galaxy Z Fold 7 : Un test grandeur nature loin des laboratoires

Contrairement aux tests en usine, réalisés avec des bras robotisés dans des environnements parfaits, celui-ci a été effectué manuellement, avec des gestes humains, de la poussière ambiante, et un usage quotidien simulé. Le but : reproduire au mieux ce que subit le smartphone dans la vraie vie.

Les résultats sont à la fois surprenants et rassurants.

Entre 6 000 et 10 000 pliages, le Galaxy Z Fold 7 a redémarré de manière inopinée.

À 46 000 pliages, un léger grincement de la charnière s’est fait entendre.

Vers 75 000 pliages, un liquide mystérieux est apparu près de la charnière, sans incidence sur le fonctionnement.

Au cap des 100 000 pliages, la pliure de l’écran devenait un peu plus visible et le mécanisme produisait un léger bruit de craquement.

Mais jusqu’ici, rien de bloquant : l’écran pliable et la charnière continuaient de fonctionner normalement.

Petit bug, grande endurance

Un incident plus sérieux est survenu autour des 175 000 pliages : le haut-parleur du Galaxy Z Fold 7 a cessé de fonctionner. Toutefois, Tech IT précise que cette panne ne semblait pas liée directement au mécanisme de pliage.

Malgré ce souci audio, le Galaxy Z Fold 7 a atteint les 200 000 pliages sans perdre ses fonctionnalités principales.

Ce chiffre est loin d’être anodin. En usage quotidien, cela correspond à environ 5 ans de pliage/dépliage 100 fois par jour, soit un usage intensif.

Le Galaxy Z Fold 7 résiste à l’épreuve du temps

Ce test, bien que non scientifique, offre une vision réaliste de la durabilité du Galaxy Z Fold 7. Oui, la charnière commence à grincer avec le temps. Oui, la pliure devient un peu plus visible. Mais l’expérience utilisateur reste globalement intacte, et l’appareil continue de fonctionner normalement, même après des mois (simulés) d’utilisation quotidienne intensive.

Pour les utilisateurs encore sceptiques sur les smartphones pliables à cause de la crainte d’une usure rapide, ce test est un signal fort : le Fold 7 est conçu pour durer.